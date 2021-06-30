США и Великобритания не смогли бы победить в Третьей мировой войне — Путин

Российского лидера спросили об инциденте с британским эсминцем.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Соединенные Штаты Америки и Великобритания не смогли бы победить в Третьей мировой войне, если бы она произошла.

Об этом он сообщил 30 июня во время прямой линии.

У Путина спросили об инциденте с британским эсминцем, который 23 июня приблизился к оккупированному Крыму и вызвал переполох у российских пограничников. Путин заявил, что британцы "действовали в сговоре с США", и заверил, что даже если бы российский флот потопил корабль, Третья мировая война не началась бы, так как эти страны понимают, что им войну не выиграть:

"Даже если бы мы потопили этот корабль, трудно было бы представить, что мир стал бы на грань Третьей мировой войны, ведь те, кто это делает, знают, что они не могут выйти победителями из этой войны. Не думаю, что и мы бы порадовались, но мы хотя бы знаем, за что мы боремся", — ответил президент России.

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что не отказывается от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, но ему надо понять, о чем говорить. По словам Путина, Зеленский "отдал Украину под внешнее управление" поэтому он не понимает, есть ли смысл с ним встречаться.

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