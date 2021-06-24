Инцидент с эсминцем Defender: почему Великобритания игнорирует угрозы России

Международный скандал из-за британского эсминца заставляет экспертов спорить: почему Лондон не выразил возмущение по из-за поведения россиян, а наоборот — сделал вид, будто его военным не угрожали стрельбой.

Британцы обещают, что это только начало — международный скандал из-за попытки россиян накануне завернуть с избранного курса британский эсминец HMS Defender прокомментировал премьер Великобритании Борис Джонсон. Он подчеркнул: аннексию Крыма его страна вместе со всем цивилизованным миром не признает, а значит, никаких российских территориальных вод вокруг полуострова нет. К такому шагу британцы подготовились заранее, пригласив на борт журналистов, чтобы все зафиксировать и показать миру.

Об этом говорится 24 июня в сюжете ТСН.19:30.

На борту военного корабля съемочная группа ВВС снимает, как военные готовятся к любому развитию событий.

"Их позиция вероятно будет более враждебной, потому что мы приближаемся к тому, что они считают своими водами", — заявляет штурман-навигатор Бен Доррингтон.

Оккупировав Крым, россияне назвали своими часть украинских территориальных вод. Мир это не признает. Британцы наглядно демонстрируют: играть по российским правилам не собираются. Журналисты снимают и переговоры команды, и российские береговые катера, приближающиеся почти вплотную. И самолеты, пролетающие мимо. Все это время россияне, угрожая на ломаном английском, пытаются заставить британцев изменить курс.

Но британцам, как на самом деле и самим россиянам, понятно то, что это блеф.

Новости мира: почему Лондон сделал вид, будто его военным не угрожали стрельбой

"Военный корабль любой страны является нетронутым в море. Контакт с военным кораблем является военной агрессией", — объясняет эксперт Михаил Самусь.

Кремль сразу пытается сделать вид, что вышел победителем. Сообщает: самолеты открыли предупредительный огонь и заставили британский эсминец изменить курс. Однако съемочная группа на борту, как и британское министерство обороны опровергает: никто курса не менял, а огонь россияне если и вели — то не на линии обзора, а в рамках своих учений.

Разъяренный Кремль обвиняет британцев во лжи и провокации. До сих пор этого не делали — но российский МИД распространил, правда без звука — разговор с вызванным британским атташе, которому вручают красную папку. Лондон продолжает игнорировать российское бряцание оружием.

"Эсминец Defender следовал из Одессы в Грузию привычным маршрутом, которым ранее шли другие корабли, которым будут ходить другие торговые суда. Этот маршрут проходит мимо Крыма, он полностью в рамках международного права", — сообщил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Уже сегодня премьер Великобритании Борис Джонсон воспользовался случаем напомнить России, что оккупация украинского Крыму незаконна и не признана миром.

"Как по мне, было абсолютно приемлемо использовать для прохода международно признанный маршрут. Мы абсолютно в своем праве использовать кратчайшие маршруты и мы будем защищать это право. Мы не признаем российской аннексии Крыма, она была незаконна, это украинские территориальные воды, и мы были в полном праве ими воспользоваться", — сказал он.

На так называемую "сознательно подготовленную провокацию" Кремль сегодня обещает жесткую реакцию.

"Инцидент может привести к такой не то чтобы к третьей мировой войне, но к существенному усилению противостояния между Западом и РФ", — считает председатель правления Украинской вооруженного центра Тарас Чмут.

Министерство обороны Великобритании подчеркнуло: никто не сможет помешать им и в дальнейшем использовать международно признанные маршруты для мирного прохода.

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