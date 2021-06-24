Інцидент з есмінцем Defender: чому Британія ігнорує погрози Росії

Міжнародний скандал через британський есмінець змушує експертів сперечатися: чому Лондон не висловив обурення через поведінку росіян, а навпаки — зробив вигляд, наче його військовим не погрожували стрільбою.

Британці обіцяють, що це лише початок — міжнародний скандал через спробу росіян напередодні завернути з обраного курсу британський есмінець HMS Defender прокоментував прем'єр Великої Британії Борис Джонсон. Він наголосив: анексію Криму його країна разом з усім цивілізованим світом не визнає, а отже, ніяких російських територіальних вод навколо півострова немає. До такого кроку британці підготувалися заздалегідь, запросивши на борт журналістів, щоб усе зафіксувати і показати світові.

Про це йдеться 24 червня у сюжеті ТСН.19:30.

На облавку військового корабля знімальна група ВВС фільмує, як військові готуються до будь-якого розвитку подій.

"Їхня позиція ймовірно буде більш ворожою, бо ми наближаємося до того, що вони вважають своїми водами", — заявляє штурман-навігатор Бен Доррінгтон.

Окупувавши Крим, росіяни назвали своїми частину українських територіальних вод. Світ це не визнає. Британці наочно демонструють: грати по російських правилах не збираються. Журналісти фільмують і переговори команди, і російські берегові катери, що наближаються майже впритул. І літаки, що пролітають повз. Весь цей час росіяни, погрожуючи ламаною англійською, намагаються примусити британців змінити курс.

Але британцям, як насправді і самим росіянам, очевидно: це блеф.

Новини світу: чому Лондон зробив вигляд, наче його військовим не погрожували стрільбою

"Військовий корабель будь-якої країни є недоторканим в морі. Контакт з військовим кораблем є військовою агресією", — пояснює експерт Михайло Самусь.

Кремль одразу намагається зробити вигляд, що з інциденту вийшов переможцем. Повідомляє: літаки відкрили попереджувальний вогонь і змусили британський есмінець змінити курс. Однак знімальна група на облавку, як і британське міністерство оборони спростовує: ніхто курсу не змінював, а вогонь росіяни якщо і вели — то не на лінії обзору, а у межах своїх навчань.

Розлючений Кремль звинувачує британців у брехні і провокації. Досі цього не робили — але з російського МЗС поширено, щоправда без звуку — розмову з викликаним британським аташе, якому вручають червону папку. Лондон продовжує ігнорувати російське брязкання зброєю.

"Есмінець Defender прямував з Одеси до Грузії звичним маршрутом, яким раніше йшли інші кораблі, яким будуть ходити інші торговельні судна. Цей маршрут проходить повз Крим, він повністю в межах міжнародного права", — повідомив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес.

Вже сьогодні прем’єр Британії Борис Джонсон скористався нагодою нагадати Росії, що окупація українського Криму незаконна і не визнана світом.

"Як на мене, було абсолютно прийнятно використовувати для проходу міжнародно визнаний маршрут. Ми абсолютно в своєму праві використовувати найкоротші маршрути і ми захищатимемо це право. Ми не визнаємо російської анексії Криму, вона була незаконна, це українські територіальні води, тож ми були в повному праві ними скористатися", — сказав він.

На так звану "свідомо підготовлену провокацію" Кремль сьогодні обіцяє жорстку реакцію.

"Інцидент може призвести до такої не те щоб до третьої світової війни, але до суттєвого посилення протистояння між Заходом і РФ" — вважає голова правління Українського мілітарного центру Тарас Чмут.

Міністерство оборони Британії наголосило: ніхто не зможе завадити їм і надалі використовувати міжнародно визнані маршрути для мирного проходу.

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