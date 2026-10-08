Зеленський з Прилук оголосив, якою має бути відповідь Кремлю на терор (відео)

Президент України Володимир Зеленський у Прилуках / © ТСН

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Президент України Володимир Зеленський та очільник МЗС Великої Британії Ед Мілібенд 8 жовтня відвідали Прилуки, де оглянули наслідки ракетного удару російських окупантів. Обоє заявили, що відповіддю Росії на таку цинічну атаку має бути насамперед посилення тиску, щоб змусити її почати переговори.

Про це повідомив кореспондент ТСН Олександр Романюк.

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Зеленський сказав, що атаки на цивільні будинки вкотре доводять — Росію не цікавлять перемовини або мир. У Прилуках він показав сьогодні Мілібенду, як країна-агресорка влаштовує терор і намагається залякати українців.

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Політики поклали квіти та іграшки на знак жалоби за безневинними, яких убила Росія, подякували рятувальникам і поспілкувалися з місцевими.

Діти розповіли британському міністрові, як бояться нічних тривог і обстрілів. Натомість дорослі скаржилися уже Зеленському, що у районі не вистачає укриттів або ж вони неналежної якості. А також питали, що чекає на тих, хто втратив оселі. Президент України пообіцяв, що всі люди, які в цьому будинку втратили квартири, отримають нові.

Зеленський сказав, що не знав про проблемне бомбосховище. За його словами, це відповідальність місцевої влади. Глава держави пообіцяв, що разом із новим будинком побудують жителям і нове бомбосховище.

Журналістам Зеленський та Мілібенд сказали, що відповіддю Росії на таку цинічну атаку має бути насамперед посилення тиску. Це має змусити президента РФ Володимира Путіна сісти за стіл переговорів. А британський міністр анонсував нові санкції, зокрема, проти «тіньового флоту», криптоактивів тощо.

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Нагадаємо, російська армія 7 жовтня завдала ракетного удару по багатоповерхівці у Прилуках на Чернігівщині: під завалами знайшли 22 загиблих, серед яких п’ятеро дітей, ще 54 людини поранено. Пошуково-рятувальні роботи після атаки тривають уже понад добу, врятовано 15 людей. У місті оголошено дні жалоби.

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