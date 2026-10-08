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Україна відкрила новий пункт пропуску: де запрацював
На першому етапі пункт пропуску «Біла Церква — Сігету-Мармацієй» зможе оформлювати до 400 легкових автівок на добу.
На Закарпатті запрацював новий автомобільний пункт пропуску «Біла Церква — Сігету-Мармацієй» на українсько-румунському кордоні.
Про це повідомив міністр відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник.
Новий пункт став третім автомобільним переходом із Румунією для Закарпаття. Він має допомогти перерозподілити транспортні потоки та зменшити навантаження на вже наявні переходи.
На першому етапі пункт пропуску зможе оформлювати до 400 легкових автомобілів на добу. З українського боку для його запуску облаштували під’їзну дорогу та модульну інфраструктуру для прикордонного й митного контролю. Румунська сторона побудувала пункт пропуску та новий міст через Тису.
У межах наступного етапу планують спорудити повноцінний комплекс, який зможе пропускати додатково до 360 вантажівок та 50 автобусів на добу.
Раніше повідомлялося, що Україна та Польща розробляють механізм спільного прикордонно-митного контролю на випадок російських обстрілів.