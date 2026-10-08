Україна відкрила новий пункт пропуску: де запрацював

На кордоні з Румунією відкрили новий пункт пропуску / © Микола Калашник

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На Закарпатті запрацював новий автомобільний пункт пропуску «Біла Церква — Сігету-Мармацієй» на українсько-румунському кордоні.

Про це повідомив міністр відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник.

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Новий пункт став третім автомобільним переходом із Румунією для Закарпаття. Він має допомогти перерозподілити транспортні потоки та зменшити навантаження на вже наявні переходи.

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© Микола Калашник

На першому етапі пункт пропуску зможе оформлювати до 400 легкових автомобілів на добу. З українського боку для його запуску облаштували під’їзну дорогу та модульну інфраструктуру для прикордонного й митного контролю. Румунська сторона побудувала пункт пропуску та новий міст через Тису.

У межах наступного етапу планують спорудити повноцінний комплекс, який зможе пропускати додатково до 360 вантажівок та 50 автобусів на добу.

Раніше повідомлялося, що Україна та Польща розробляють механізм спільного прикордонно-митного контролю на випадок російських обстрілів.

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