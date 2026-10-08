Украина открыла новый пункт пропуска: где заработал

На границе с Румынией открыли новый пункт пропуска

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На Закарпатье заработал новый автомобильный пункт пропуска «Белая Церковь — Сигету-Мармацией» на украинско-румынской границе.

Об этом сообщил министр восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины Николай Калашник.

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Новый пункт стал третьим автомобильным переходом с Румынией для Закарпатья. Он должен помочь перераспределить транспортные потоки и уменьшить нагрузку на уже существующие переходы.

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На первом этапе пункт пропуска сможет оформлять до 400 легковых автомобилей в сутки. С украинской стороны для его запуска обустроили подъездную дорогу и модульную инфраструктуру для пограничного и таможенного контроля. Румынская сторона построила пункт пропуска и новый мост через Тису.

В рамках следующего этапа планируется построить полноценный комплекс, который сможет пропускать дополнительно до 360 грузовиков и 50 автобусов в сутки.

Ранее сообщалось, что Украина и Польша разрабатывают механизм совместного погранично-таможенного контроля на случай российских обстрелов.

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