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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Украина открыла новый пункт пропуска: где заработал

На первом этапе пункт пропуска «Белая Церковь — Сигету-Мармацией» сможет оформлять до 400 легковых автомобилей в сутки.

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Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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На границе с Румынией открыли новый пункт пропуска

На границе с Румынией открыли новый пункт пропуска

На Закарпатье заработал новый автомобильный пункт пропуска «Белая Церковь — Сигету-Мармацией» на украинско-румынской границе.

Об этом сообщил министр восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины Николай Калашник.

Новый пункт стал третьим автомобильным переходом с Румынией для Закарпатья. Он должен помочь перераспределить транспортные потоки и уменьшить нагрузку на уже существующие переходы.

На первом этапе пункт пропуска сможет оформлять до 400 легковых автомобилей в сутки. С украинской стороны для его запуска обустроили подъездную дорогу и модульную инфраструктуру для пограничного и таможенного контроля. Румынская сторона построила пункт пропуска и новый мост через Тису.

В рамках следующего этапа планируется построить полноценный комплекс, который сможет пропускать дополнительно до 360 грузовиков и 50 автобусов в сутки.

Ранее сообщалось, что Украина и Польша разрабатывают механизм совместного погранично-таможенного контроля на случай российских обстрелов.

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