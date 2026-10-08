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- Украина
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Украина открыла новый пункт пропуска: где заработал
На первом этапе пункт пропуска «Белая Церковь — Сигету-Мармацией» сможет оформлять до 400 легковых автомобилей в сутки.
На Закарпатье заработал новый автомобильный пункт пропуска «Белая Церковь — Сигету-Мармацией» на украинско-румынской границе.
Об этом сообщил министр восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины Николай Калашник.
Новый пункт стал третьим автомобильным переходом с Румынией для Закарпатья. Он должен помочь перераспределить транспортные потоки и уменьшить нагрузку на уже существующие переходы.
На первом этапе пункт пропуска сможет оформлять до 400 легковых автомобилей в сутки. С украинской стороны для его запуска обустроили подъездную дорогу и модульную инфраструктуру для пограничного и таможенного контроля. Румынская сторона построила пункт пропуска и новый мост через Тису.
В рамках следующего этапа планируется построить полноценный комплекс, который сможет пропускать дополнительно до 360 грузовиков и 50 автобусов в сутки.
Ранее сообщалось, что Украина и Польша разрабатывают механизм совместного погранично-таможенного контроля на случай российских обстрелов.