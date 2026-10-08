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Редкие имена для мальчиков и девочек: как необычно называли детей в 2026 году
Самые редкие имена детей в 2026 году: от Энея до Кейли
В 2026 году украинские родители продолжали выбирать для детей как традиционные, так и редко используемые имена. Наряду с Софиями, Мариями, Артемами и Матвеями в свидетельствах о рождении появлялись значительно менее распространенные варианты — от старинных украинских и библейских до международных и двойных.
Самые популярные имена 2026 года
По данным Министерства юстиции Украины за первое полугодие 2026 года, среди девочек чаще всего выбирали имена София, Злата, Милана, Эмилия, Анна, Анастасия, Полина, Мария, Соломия и Ева.
Среди мальчиков популярны были Артем, Александр, Матвей, Максим, Тимофей, Богдан, Давид, Ярослав, Роман и Дмитрий.
Редкие имена для девочек в 2026 году
Среди редкоиспользуемых женских имен в разных регионах Украины в 2026 году регистрировали:
Аделаида-Лоредана, Марьям-Николлет, Айсель, Имералина, Авигея, Вирсавия, Богуслава, Владомира, Звонка, Квитослава, Роуз, Ума, Суламита, Орислава, Евника, Зоя, Агния, Ада, Пелагия, Могила Руфь, Кейли, Кассия, Элли, Алита, Делли, Даяна, Отилия, Юния, Полианна, Наоми, Аврелия, Доминика, Аида, Роксолана, Евангелина, Божена, Евлалия, Ноэми и Радослава, Рут, Кейли, Кассия и Элли.
В этом списке можно увидеть несколько разных традиций. Авигея, Вирсавия и Суламита имеют библейское происхождение, Богуслава, Владомира, Квитослава и Радослава тяготеют к славянской традиции, а Кейли, Элли, Элизабет, Роуз и Наоми являются международными вариантами.
Редкие имена для мальчиков в 2026 году
Среди редкоиспользуемых мужских имен в 2026 году встречались:
Даниэль-Артур Теофим, Роман-Нурислам, Килиан, Итан, Нафанаил, Соломон, Святогор, Аскольд, Миролюб, Ярий, Эней, Савелий, Рувим, Ефим, Севастиан, Милан, Вениамин, Аким, Лео, Элиазар, Дарий, Гордий, Елисей, Елисей, Оксен, Ренат, Самуил, Амир, Мануэль, Юнус, Натан, Олесь, Лаврин, Мирон, Илларион, Доминик, Матей, Левко, Авенир, Яков, Абдурахман и Уильям.
Среди этих имен старинные украинские и славянские — Левко, Лаврин, Олесь, Оксен, Святогор, Миролюб, библейские — Рувим, Элиазар, Самуил, Соломон, Нафанаил, а также международные — Уильям, Килиан, Итан, Мануэль, Доминик, Лео.
Какие тенденции прослеживаются в 2026 году
Статистика показывает несколько заметных направлений.
Во-первых, родители возвращаются к старым славянским и украинским именам, которые раньше случались значительно реже. Среди них Лаврин, Левко, Оксен, Богуслава, Квитослава, Радослава.
Во-вторых, заметен интерес к библейским именам. В реестрах появлялись Соломон, Самуил, Рувим, Нафанаил, Авигея, Вирсавия, Суламита.
В-третьих, все чаще встречаются международные имена, которые легко узнаются в других странах: Килиан, Итан, Уильям, Кейли, Элли, Элизабет, Роуз.
Отдельное направление — составленные имена. В 2026 году регистрировали, в частности, Аделаида-Лоредана, Марьям-Николлет, Даниэль-Артур Теофим, Роман-Нурислам.
Редкие имена — не означают странные
Не все необычные для Украины имена экзотические в мировом контексте.
Например, Абдурахман, Амир или Юнус традиционны для мусульманских культур, а Уильям, Килиан, Кейли или Элизабет — распространены в других странах.
Поэтому корректнее говорить не о «странных», а о редко используемых в Украине или в конкретном регионе именах.