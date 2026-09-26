Україна та Польща домовляються про спільний контроль на кордоні: що зміниться

Україна та Польща домовляються про спільний контроль на кордоні / © Національна поліція України

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Україна веде переговори з Польщею щодо спільного прикордонного та митного контролю, щою убезпечити КПП від російських ударів.

Про це розповів перший заступник міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту Сергій Деркач.

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Деркач разом з українськими прикордонниками та митниками провів робочу зустріч на пункті пропуску «Ягодин — Дорогуськ» (Волинська область) із польською стороною.

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У зустрічі взяли участь керівники польських воєводств, представники Міністерства внутрішніх справ та Міністерства фінансів Польщі, а також прикордонні і митні служби цієї країни.

Головно темою переговорів стало забезпечення безпеки та стабільної роботи українсько-польського кордону в умовах посилення російських атак на прикордонні регіони України.

Сторони обговорили алгоритми реагування у разі повітряної загрози або атаки поблизу пунктів пропуску. Зокрема, йшлося про оперативний обмін інформацією між українськими та польськими службами, порядок тимчасового припинення оформлення, евакуацію людей та максимально швидке відновлення роботи після завершення загрози.

«Кордон має залишатися функціональним навіть в умовах російських атак. Наш пріоритет — безпека людей, але водночас важливо не зменшувати спроможність пунктів пропуску. Для цього потрібні чіткі та узгоджені алгоритми дій служб з обох боків кордону, щоб необхідні безпекові обмеження якомога менше впливали на пасажирський і вантажний рух», — зазначив Сергій Деркач.

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Крім того, сторони обговорили розвиток спільних пунктів пропуску та спільного контролю на українсько-польському кордоні.

Спільний контроль передбачає, що прикордонні та митні служби України і Польщі здійснюють необхідні процедури в одному місці. Деркач нагадав, що такий формат уже багато років застосовується на українсько-польському кордоні. Там наразі функціонують п’ять спільних пунктів пропуску. Аналогічний підхід використовується на кордоні України з Молдовою. Він наголосив, що в нинішніх безпекових умовах це особливо актуально.

На зустрічі також обговорили підготовку Угоди між Україною та Польщею про спільний контроль. Робота над документом триває, однак наразі обидві країни ще не перейшли до його підписання.

РФ атакує прикордоння з Польщею

Раніше повідомлялося, що через атаки РФ пункти пропуску на кордоні можуть опинитися не в Україні.

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Нагадаємо, 23-24 вересня Польща екстрено евакуювала два пункти пропуску — у Зосині та Дорогуську. Причиною ставали російські атаки у прикордонні Волинської області.

Також ми писали, що РФ вночі 13 вересня атакувала пункту пропуску «Ягодин» у Волинській області, що на кордоні з Польщею. Під ударом ворога опинилася розташована біля КПП автозаправка. Зайнялося її приміщення і припарковані фури.

Крім того, 13 вересня російський дрон атакував залізничну інфраструктуру біля МПП «Ягодин-Дорогуськ». Шахед влучив у локомотив потяга, який прямував з Києва до Варшави.

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