Паспорт-книжечка без нового фото: українцям нагадали про важливі зміни

Паспорт-книжечка / © УНІАН

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Українці, які користуються паспортом у формі книжечки, мають вклеювати нову фотокартку після досягнення 25 та 45 років. Водночас через воєнний стан для частини таких документів діють особливі правила.

Про це повідомляє Центр надання адміністративних послуг, передає «Судово-юридична газета».

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Якщо термін вклеювання фото припав на період після початку повномасштабного вторгнення або безпосередньо перед ним, відсутність нової фотографії не означає автоматичної недійсності паспорта.

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Коли потрібно вклеювати фотографію

За загальним правилом власник паспорта-книжечки має вклеїти актуальне фото протягом 30 календарних днів після досягнення 25 або 45 років.

Якщо цього не зробити у встановлений строк, документ за загальним правилом вважається недійсним і його необхідно обміняти на ID-картку.

Що змінилося через воєнний стан

Для людей, які не встигли оновити фотографію через початок повномасштабної війни, передбачений окремий порядок.

Якщо встановлений строк для вклеювання фото настав за 30 днів до 24 лютого 2022 року або після цієї дати, паспорт-книжечка продовжує посвідчувати особу протягом дії воєнного стану.

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Після припинення або скасування воєнного стану власнику такого документа нададуть 30 календарних днів, щоб вклеїти актуальну фотокартку або обміняти паспорт-книжечку на ID-картку.

Де вклеїти фото і скільки це коштує

Вклеїти фотографію до паспорта-книжечки можна через ЦНАП. Послуга є безкоштовною.

За бажанням замість оновлення фотографії можна одразу перейти на ID-картку. Обмін паспорта-книжечки на ID-картку також можна оформити через ЦНАП.

У 2026 році вартість оформлення ID-картки становить:

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618 грн — звичайне оформлення;

988 грн — термінове оформлення.

Нагадаємо, що відсутність фотографії у паспорті-книжечці після 25 або 45 років не завжди означає, що документ уже недійсний.

Українців закликають враховувати, коли саме настав строк для вклеювання фото та чи підпадає документ під правила, встановлені на період воєнного стану.

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