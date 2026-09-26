Чотири принципи Сі Цзіньпіна: Китай в ООН представив свій шлях до миру в Україні

Заступник лідера КНР Хань Чжен / © ООН

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У суботу, 26 вересня, віцепрезидент Китаю Хань Чжен під час виступу на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку заявив про незмінність позиції Пекіна щодо збройної агресії проти України. Китайський дипломат наголосив, що його країна продовжуватиме шукати шляхи виключно для мирного політичного врегулювання цієї кризи.

Про офіційну риторику китайського керівництва на міжнародній арені повідомляє інформаційна служба Організації Об’єднаних Націй. У своєму великому виступі високопосадовець також порушив питання використання штучного інтелекту, конфлікту в секторі Гази та глобального розвитку.

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Китайське бачення миру

Під час обговорення українського питання представник КНР традиційно уникнув слова «війна», назвавши масштабне вторгнення Росії звичайним конфліктом. Дипломат нагадав про відомі мирні ініціативи свого лідера, які Пекін вважає головним дороговказом для подальших дипломатичних зусиль.

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«Чотири принципи, висунуті головою Сі Цзіньпіном, залишаються основним орієнтиром для нашої конструктивної ролі в досягненні політичного врегулювання», — заявив Хань Чжен.

Водночас політик засудив будь-які односторонні військові дії, що прямо порушують чинний Статут ООН та обходять офіційні рішення Ради Безпеки. Він закликав великі держави взяти на себе особливу відповідальність за збереження міжнародного миру на планеті.

«Світ зараз бажає саме миру, а не війни», — наголосив заступник глави китайської держави.

Збереження світового порядку

Значну частину своєї промови китайський представник присвятив важливості збереження післявоєнного міжнародного порядку, у центрі якого перебуває ООН. Він переконаний, що геополітичні суперечки між державами повинні вирішуватися виключно шляхом рівноправного діалогу та пошуку компромісів.

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«Багатосторонність є вибором людства після пережитих лих, а чесність і справедливість — це спільне прагнення людей усіх країн», — пояснив політик.

Китайська Народна Республіка також висловила цілковиту підтримку реформуванню структури Організації Об’єднаних Націй для посилення впливу країн Глобального Півдня. За словами китайського дипломата, Пекін завжди намагається залишатися надійною силою стабілізації в часи серйозної світової волатильності.

«Великі країни повинні брати на себе провідну роль у дотриманні правил, підтримці верховенства права та здійсненні правильних вчинків», — підсумував Хань Чжен.

Нагадаємо, у США озвучили неочікувану ідею, як посадити Київ і Москву за стіл переговорів. Замість спроб одразу домовитися про повне закінчення війни сторони можуть почати з окремих домовленостей щодо припинення ударів по конкретних цілях.

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