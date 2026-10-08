Смартфон винен у падінні народжуваності: правда чи міф / © Credits

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Є дати, які змінюють історію технологій. 2007 рік — одна з них, адже саме тоді з’явився перший iPhone і приблизно у цей самий період почалося помітне падіння народжуваності, про це розповіло видання The New York Times

Чи збіг це — спробували дізнатися науковці та два нові дослідження, одне опубліковане у NATIONAL BUREAU OF ECONOMIC RESEARCH , а друге у Elsevier, перевірили, чи може між цими явищами бути причинний зв’язок. Поки що йдеться не про остаточний вирок смартфонам, а про цікаву наукову гіпотезу, яка змушує по-новому подивитися на вплив технологій на наше особисте життя.

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Смартфон замість побачення

Економістка Кейтлін Маєрс разом зі своїм студентом вирішили скористатися особливістю перших років існування iPhone. У США з 2007 до 2011 року смартфон можна було придбати лише з мобільним оператором AT&T, а покриття його мережі в різних регіонах країни суттєво відрізнялося.

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Дослідники порівняли округи, де мережа AT&T була добре розвинена, з тими, де доступ до неї був обмеженим, і проаналізували, як у цих місцях змінювалися показники народжуваності. Отримані результати виявилися несподіваними: за оцінками науковців, поширення iPhone могло впдинути на зниження народжуваності серед жінок віком від 15 до 44 років у період дослідження з 33–52%. Найпомітніші зміни спостерігалися серед молоді.

Проте розберімося, як саме смартфон міг вплинути на демографічну ситуацію. Одна з версій полягає у тому, що молоді люди почали проводити більше часу у телефоні та менше спілкуватися наживо. Відповідно, стало менше справжніх зустрічей, побачень і випадкових знайомств, отже, потенційно й менше романтичних та сексуальних контактів.

Втім, дослідники розглядають і протилежний бік технологічних змін. Смартфони зробили значно доступнішу порнографію та інформацію про контрацепцію, сексуальне здоров’я й аборти. Тож телефони могли одночасно змінити сексуальну поведінку молодих людей і дати їм більше можливостей запобігати небажаній вагітності.

Не лише Америка

Інше дослідження пішло ще далі. Його автори проаналізували дані 128 країн і порівняли поширення смартфонів із показниками підліткової народжуваності. За їхніми результатами, у різних країнах падіння підліткової народжуваності прискорювалося після того, як смартфони ставали масовим явищем. Автори звернули увагу на країни з дуже різними економічними умовами, системами охорони здоров’я, релігійними традиціями та законодавством. На їхню думку, це може свідчити про існування глобального фактора, який з’явився приблизно в один період, але тут важливо не поспішати з висновками.

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Чи винен смартфон

Ні — принаймні поки що наука цього не довела остаточно. Дослідники використали статистичні методи, які дозволяють краще відокремити вплив смартфонів від інших факторів, однак ідеального експерименту провести неможливо. Разом із телефонами світ пережив фінансову кризу, зміни на ринку праці, трансформацію сімейних моделей, зростання рівня освіти та безліч інших соціальних змін.

Поставився до результатів варто обережно та не забувати, що підліткова народжуваність почала знижуватися ще у 1990-х — задовго до появи смартфонів. Тож ця гіпотеза цікава, проте поки залишається однозначно не доведеною.

Навіть автори нового дослідження не стверджують, що смартфон сам по собі спричинив демографічний перелом. Йдеться радше про один із можливих соціальних факторів.

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