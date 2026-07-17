Рейтинги Путина летят в бездну: россияне отвращаются от диктатора

Президент России Владимир Путин / © Associated Press

Реклама

Российские социологические службы зафиксировали стремительное падение рейтингов президента РФ Владимира Путина. Уровень одобрения диктатора опустился на 5% за одну неделю — это самый плохой показатель с осени 2022 года, когда в стране-агрессоре объявили мобилизацию.

Об этом сообщило российское оппозиционное издание «Агентство».

Рейтинг одобрения работы Путина

Рейтинг одобрения работы Путина среди россиян за неделю упал на 5 процентных пунктов. Такое резкое падение социологи в последний раз фиксировали осенью 2022 года. Об этом свидетельствуют данные фонда «Общественное мнение» (ФОМ), сотрудничающего с Кремлем.

Реклама

Снижение поддержки российского диктатора продолжает фиксировать и государственный Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). По его данным, уровень одобрения работы Путина уменьшается уже третью неделю подряд.

По данным ФОМ, положительно деятельность главы Кремля в должности оценили 66% опрошенных. Неделей ранее этот показатель составил 71%. Свежий показатель стал самым низким с начала полномасштабной войны против Украины. В то же время, негативно работу Путина оценили 16% респондентов — это максимальный уровень с момента вторжения.

Уровень доверия к Путину в России

Уровень доверия к президенту России также снизился, хотя и менее существенно — на 2 процентных пункта в неделю. Сейчас Путину доверяют 67% опрошенных, тогда как 20% заявили о недоверии к нему. Оба показателя впервые достигли таких значений с начала полномасштабной войны.

Кроме того, на 4 процентных пункта сократилась доля россиян, положительно оценивающих работу российского правительства. Она составляет 41%, в то время как негативно деятельность кабмина оценивают 37% опрошенных — на 3 п.п. больше, чем неделей раньше. Рейтинг одобрения работы премьер-министра Михаила Мишустина также снизился на 3 п.п. и составляет 49%.

Реклама

ВЦИОМ зафиксировал падение одобрения работы Путина на 0,9 п.п. — до 65,1%. Для сравнения, в середине июня этот показатель составил 70,4%. Уровень доверия к президенту снизился на 1,3 п.п. — до 71%, против 76,7% в середине июня. Одобрение работы диктатора достигло нового минимума с начала войны, а уровень доверия сравнялся с предыдущим минимумом, зафиксированным в апреле на фоне блокировок в Интернете.

В то же время ВЦИОМ зафиксировал рост одобрения работы правительства — до 45,6% (+0,7 п.п.), а также Мишустина — до 47,3% (+3,5 п.п.).

Как пишет издание, на настроения россиян предположительно влияют проблемы с топливом и общая экономическая ситуация. Вторую неделю подряд больше всего опрошенных ФОМ — 19% — называли главным событием недели дефицит топлива. Война в Украине (18%) и обстрелы территории России (14%) заняли второе и третье места соответственно.

Исследование ФОМ проводилось 10-12 июля, а ВЦИОМ — 6-12 июля.

Реклама

К слову, из-за страха перед национализацией активов, экономической нестабильностью и требованиями Путина финансировать войну, российские элиты массово выводят средства за границу. Согласно отчету ISW и данным Bloomberg, близкое окружение диктатора перенаправляет капитал в криптовалюту, золото и иностранную недвижимость, пытаясь обезопасить состояние от экспроприации на фоне структурных проблем в экономике РФ.

Новости партнеров