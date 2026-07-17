Россия готовит массированный ракетный удар по Украине: Жданов назвал дату и дал прогноз, чего ждать до конца лета

Олег Жданов / © ТСН

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Россия может в ближайшие дни нанести новый массированный ракетный удар по Украине. В то же время, до конца лета угроза атак баллистикой будет сохраняться, а ситуация с защитой украинского неба вряд ли существенно изменится.

Об этом военный эксперт Олег Жданов рассказал в комментарии ТСН.ua.

Россия может нанести массированный удар в ближайшие дни

По словам Олега Жданова, сейчас Россия уже накопила необходимый запас ракет, подготовила авиацию и экипажи для нового масштабного обстрела Украины и готова к удару.

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Он предположил, что массированный удар, который мог произойти раньше, был отложен после украинского удара по российскому аэродрому.

«Я считаю, что они готовы к массированному удару. В плане накопления ракет, подготовки самолетов, экипажей и так далее. Я думаю, что единственное, почему, допустим, позавчера не произошло массированного удара, потому что мы ударили по аэродрому. И это могло привести к отложению этого удара. Думаю, что через несколько суток они будут пытаться исправить ситуацию, потушить пожары, убрать первичные последствия этого удара. И по всей вероятности, что можем ожидать в ближайшие дни очередной массированный удар«, — сказал эксперт.

Почему Россия атакует именно Киев, Одессу, Днепр и другие города

Олег Жданов объяснил, что основные цели российских ударов давно определены. По его словам, Киев остается объектом морально-психологического давления на украинцев.

«Столица — это как морально-психологическое давление», — говорит он.

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Одессу, по словам эксперта, Россия атакует, чтобы нанести удар по украинской экономике и работе морских портов.

«Одесса — это как попытка закрыть наши южные ворота, торговые. Видите ли, они уже добились частично своих целей, потому что уже страховщики отказываются страховать суда, идущие в порты Одессы. А это сказывается на нашем товарообороте и это сказывается на нашей экономике. У нас только порты Одесской области на сегодняшний день работают вообще как порты», — объяснил Олег Жданов.

В то же время, Днепр, Запорожье, Харьков и Сумы, по его словам, являются тыловыми хабами обеспечения украинских войск.

«Днепр, Запорожье, Харьков, Сумы, это как тыловые хабы для обеспечения фронта и накопления сил и средств обороны Украины», — сказал он.

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Полтавщина, по словам эксперта, регулярно попадает под удары из-за добычи газа.

«Полтава — это как столица газовой добычи на территории Украины. И они по Полтаве и Полтавской области тоже наносят удары», — говорит Олег Жданов.

Какие ракеты использует Россия

По словам Олега Жданова, запас современного вооружения в России постепенно сокращается, поэтому оккупанты применяют практически все имеющиеся типы ракет.

Он обратил внимание, что в последнее время российские войска запускают «Цирконы», авиационные ракеты Х-59 и Х-69, а также снова начали использовать старые советские Х-22.

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«Я смотрю, там такой винегрет: и „Цирконы“ летят, и крылатые авиационные ракеты Х-59, Х-69. И даже уже позавчера в Одессу подняли Ту-22М3 и запустили Х-22. Их уже сто лет, условно, не было в боевом применении», — сказал эксперт.

По его словам, Х-22 является очень неточной ракетой.

«У нее до 300 метров круговое отклонение от точки прицеливания», — отметил он.

Кроме того, по словам Олега Жданова, Россия все чаще использует ракеты комплексов С-400 для ударов по наземным целям.

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«И „Искандеров“ уже не хватает, чтобы наносить групповые, а тем более массированные удары баллистическими ракетами. Поэтому добавляют ракеты комплексов ПВО», — пояснил он.

Почему ситуация с защитой от баллистики не изменится

Олег Жданов считает, что в ближайшее время Украина не сможет существенно улучшить защиту от баллистических ракет. По его словам, для прикрытия всех украинских городов требуется множество комплексов Patriot.

«Чтобы обеспечить безопасность тем городам, которые мы с вами перечислили, то представьте, сколько комплексов нужно на сегодняшний день выставить в Украине… Даже если брать просто объектовую ПРО, чтобы закрыть эти города, так на один Киев нужно с десяток», — сказал эксперт.

Он также подчеркнул, что эффективность перехвата баллистических ракет даже современными системами ПВО не является стопроцентной.

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«Эффективность ущерба баллистики на сегодняшний день в мире не так уж высока», — отметил Олег Жданов.

Чего ждать до конца лета и зимой

Комментируя прогнозы о «самой тяжелой зиме», Олег Жданов говорит, что по его мнению ситуация не будет более критической, чем в предыдущие годы. Он напомнил, что подобные пессимистические прогнозы уже не раз звучали раньше, однако полностью не сбывались.

«Я думаю, что она будет не столь тяжелой, как предыдущая зима. Нам тоже обещали, что зима 25-26 будет, будем сидеть по 16 часов без света. То же нам обещали на лето. Иногда морально-психологический фактор перевешивает, не так страшен черт, как его рисуют», — сказал он.

Эксперт также обратил внимание на работы по возобновлению украинской энергетики.

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«Я не думаю, что каждая следующая зима будет хуже предыдущей», — считает Олег Жданов.

Могут дальнобойные удары по России изменить ситуацию

Олег Жданов заявил, что имеет много вопросов по поводу будущего украинских дальнобойных ударов по территории РФ. По его словам, ранее такие атаки были направлены на энергетический сектор России, однако сейчас он сомневается, продолжится ли эта работа.

«У меня огромный вопрос, что будет дальше. Продолжится ли боевая работа в плане дальнобойных ударов вглубь Российской Федерации», — говорит эксперт, комментируя последние громкие кадровые изменения в Украине.

В то же время он подчеркнул, что возможности сторон остаются неравными, ведь российские ракеты имеют более мощные боевые части, чем украинские дальнобойные дроны.

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Олег Жданов также отметил, что Россия продолжает совершенствовать свою противовоздушную оборону и запускает новые модификации ударных беспилотников.

«Я не вижу, где наши реактивные дроны. Нет, а российские „Герани-3“, „Герани-4“, пожалуйста, в нашем небе каждую ночь», — отметил он.

Что может уменьшить угрозу баллистических ударов

Военный эксперт убежден, что одними только средствами ПВО полностью защититься от баллистических ракет невозможно.

«На каждую баллистическую ракету должно две лететь в ответ. И пока мы этого не сделаем, мы не снизим степень угрозы баллистических ракет», — заявил Олег Жданов.

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Он также критически высказался о темпах передачи Украине ракет к Patriot, перспективам организации их производства и подчеркнул, что запуск полноценного производства ракет требует лет. Кроме того, он задает вопрос о развитии собственной украинской ракетной программы.

Почему не профинансировать и не сделать собственную ракету? — спрашивает Олег Жданов.

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