На часть Украины надвигается опасность: синоптики забили тревогу и назвали города, которые накроет непогода

Синоптики предупредили о грозовых дождях и шквалах / © pexels.com

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Суббота, 18 июля, порадует большинство регионов Украины сухой и солнечной погодой с комфортной температурой до +31 градуса тепла, тогда как в западных областях синоптики прогнозируют грозовые дожди со шквалами и градом.

Подробный прогноз погоды в Украине — читайте в материале ТСН.ua.

Погода в Украине

Синоптик Наталья Диденко сообщает, что в эти выходные, 18–19 июля, над Украиной антициклон не допустит дождей в большинстве областей, будет сухо и солнечно, осадки (грозовые дожди) ожидаются на западе.

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«На остальной территории Украины будет сухо и солнечно. Только вечером 19 июля западные грозовые дожди могут дойти до Житомирской и Винницкой областей, поэтому возвращайтесь из этих областей чуть раньше», — прогнозирует Диденко.

В течение дня температура воздуха будет колебаться от +24 до +29 градусов тепла, местами ожидается от +29 до +31 градуса выше нуля.

По прогнозу Диденко, в столице в эти выходные будет преобладать сухая солнечная погода. Температура воздуха в субботу будет колебаться в пределах +25–+26 градусов, а в воскресенье будет жарко — до +30 градусов.

По данным Украинского гидрометцентра, 18 июля в Украине ожидается малооблачная погода.

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Метеорологи не прогнозируют значительных осадков, лишь в большинстве западных областей днём ожидаются умеренные, местами сильные дожди, грозы, в отдельных районах — град и шквалы со скоростью 15–20 м/с. В связи с опасными метеорологическими явлениями в нескольких регионах объявлен I уровень опасности, желтый.

Синоптики предупреждают о грозах и шквалах в нескольких областях Украины 18 июля / © Укргидрометцентр

Ветер будет преимущественно юго-восточным и будет дуть со скоростью 5–10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от +11 до +16 градусов тепла, днём ожидается от +22 до +27 градусов выше нуля. На западе и юго-западе страны ночью столбики термометров будут показывать от +15 до +20 градусов тепла, днем ожидается от +26 до +31 градуса тепла.

Погода в Украине 18 июля / © Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В Киевской области 18 июля ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 5–10 м/с.

Температура воздуха по области ночью будет колебаться от +11 до +16 градусов тепла, днём ожидается от +22 до +27 градусов тепла. В Киеве ночью столбики термометров будут показывать от +13 до +15 градусов тепла, днем ожидается от +25 до +27 градусов выше нуля.

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Погода во Львове

Во Львовской области 18 июля погоду будет определять циклоническая воронка над Балтикой и Балканами, а также влияние дневного атмосферного фронта. Синоптики прогнозируют переменную облачность, в целом без осадков, только во второй половине дня возможны кратковременные дожди с грозами, местами значительные, а также кое-где выпадет град.

Ветер будет юго-восточного направления с переходом на западный и будет дуть со скоростью 7–12 м/с; во второй половине дня местами ожидаются шквалы со скоростью 17–22 м/с.

Температура воздуха по области ночью составит от +14 до +19 градусов тепла, днём столбики термометров будут показывать от +25 до +30 градусов тепла. Во Львове ночная температура составит от +16 до +18 градусов тепла, днем ожидается от +26 до +28 градусов тепла.

Погода в Одессе

В Одесской области 18 июля ожидается переменная облачность, без значительных осадков.

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Ветер будет восточным и будет дуть со скоростью 5–10 м/с. Температура воздуха по области ночью будет колебаться от +16 до +21 градуса тепла, днём ожидается от +26 до +31 градуса тепла.

В Одессе температура воздуха ночью составит от +19 до +21 градуса тепла, днём ожидается от +26 до +28 градусов тепла.

Температура морской воды составит от +21 до +22 градусов тепла.

Погода в Харькове

В Харьковской области 18 июля ожидается переменная облачность, без осадков.

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Ветер будет северного направления и будет дуть со скоростью 5–10 м/с. Температура воздуха по области ночью составит от +10 до +15 градусов тепла, днём ожидается от +21 до +26 градусов тепла.

В Харькове температура воздуха ночью составит от +11 до +13 градусов тепла, днём ожидается от +22 до +24 градусов тепла.

Погода в Днепре

В Днепропетровской области и городе Днепр 18 июля ожидается переменная облачность, без осадков.

Ветер будет северо-восточным и будет дуть со скоростью 5–10 м/с.

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Температура воздуха в области будет колебаться:

ночью от +11 до +16 градусов тепла;

днём от +21 до +26 градусов тепла.

В городе Днепр ожидается:

ночью от +12 до +14 градусов тепла;

днём от +23 до +25 градусов тепла.

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