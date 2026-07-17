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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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На частину України суне небезпека: синоптики забили на сполох і назвали міста, які накриє негода

Синоптики прогнозують різку зміну погоди в Україні на суботу, 18 липня. Поки в одних регіонах пануватиме сонце, інші накриє потужний атмосферний фронт із шквальним вітром.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Синоптики попередили про грозові дощі та шквали

Синоптики попередили про грозові дощі та шквали / © pexels.com

Субота, 18 липня, порадує більшість регіонів України сухою та сонячною погодою з комфортним теплом до +31 градуса тепла, тоді як у західних областях синоптики прогнозують грозові дощі зі шквалами та градом.

Детальний прогноз погоди в Україні — дізнавайтеся у матеріалі ТСН.ua.

Погода в Україні

Синоптикиня Наталка Діденко повідомляє, що цими вихідними, 18-19 липня, над Україною антициклон не пропускатиме дощі у більшість областей, буде сухо та сонячно, опади (грозові дощі) передбачаються на заході.

«На решті території України буде сухо та сонячно. Аж ввечері 19-го липня західні грозові дощі можуть дійти до Житомирщини та Вінниччини, тому повертайтесь із цих областей трохи раніше», — прогнозує Діденко.

Протягом дня температура повітря коливатиметься від +24 до +29 градусів тепла, місцями очікується від +29 до +31 градуса вище нуля.

За прогнозом Діденко, у столиці цими вихідними переважатиме суха сонячна погода. Температура повітря у суботу коливатиметься в межах +25, +26 градусів, а у неділю буде спекотно — до +30 градусів.

За даними Українського гідрометцентру, в Україні 18 липня буде малохмарна погода.

Істотних опадів метеорологи не прогнозують, лише в більшості західних областей вдень помірні, місцями значні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. У зв’язку із небезпечними метеорологічними явищами, в кількох регіонах оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

Синоптики попереджають про грози та шквали у кількох областях України 18 липня / © Укргідрометцентр

Синоптики попереджають про грози та шквали у кількох областях України 18 липня / © Укргідрометцентр

Вітер буде переважно південно-східний та дутиме зі швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься від +11 до +16 градусів тепла, вдень очікується від +22 до +27 градусів вище нуля. На заході та південному заході країни вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +15 до +20 градусів тепла, вдень очікується від +26 до +31 градуса тепла.

Погода в Україні 18 липня / © Укргідрометцентр

Погода в Україні 18 липня / © Укргідрометцентр

Погода у Києві

На Київщині 18 липня буде малохмарна погода, без опадів. Вітер дутиме південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря по області вночі коливатиметься від +11 до +16 градусів тепла, вдень очікується від +22 до +27 градусів тепла. У Києві вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +13 до +15 градусів тепла, вдень очікується від +25 до +27 градусів вище нуля.

Погода у Львові

На Львівщині 18 липня погоду визначатиме улоговина від циклонів над Балтикою і Балканами та вплив вдень атмосферного фронту. Синоптики прогнозують мінливу хмарність, без загалом опадів, лише в другій половині дня короткочасні дощі із грозами, місцями значні, також подекуди випаде град.

Вітер буде південно-східного характеру із переходом на західний та дутиме зі швидкістю 7-12 м/с, в другій половині дня місцями очікується шквали 17-22 м/с.

Температура повітря по області вночі становитиме від +14 до +19 градусів тепла, вдень стовпчики термометрів показуватимуть від +25 до +30 градусів тепла. У Львові нічна температура становитиме вночі від +16 до +18 градусів тепла, вдень очікується від +26 до +28 градусів тепла.

Погода в Одесі

На Одещині 18 липня очікується мінлива хмарність, без істотних опадів.

Вітер буде східний та дутиме зі швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря по області вночі коливатиметься від +16 до +21 градуса тепла, вдень очікується від +26 до +31 градуса тепла.

В Одесі температура повітря вночі становитиме від +19 до +21 градуса тепла, вдень очікується від +26 до +28 градусів тепла.

Температура морської води становитиме від +21 до +22 градусів тепла.

Погода в Харкові

На Харківщині 18 липня очікується мінлива хмарність, без опадів.

Вітер буде північної чверті та дутиме зі швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря по області вночі становитиме від +10 до +15 градусів тепла, вдень очікується від +21 до +26 градусів тепла.

У Харкові температура повітря вночі становитиме від +11 до +13 градусів тепла, вдень очікується від +22 до +24 градусів тепла.

Погода у Дніпрі

У Дніпропетровській області та місті Дніпро 18 липня буде мінлива хмарність, без опадів.

Вітер буде північно-східний та дутиме зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря по області коливатиметься:

  • вночі від +11 до +16 градусів тепла;

  • вдень від +21 до +26 градусів тепла.

У місті Дніпро очікується:

  • вночі від +12 до +14 градусів тепла;

  • вдень від +23 до +25 градусів тепла.

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