Замах на Єрмолаєва в Монако: у справі з’явився ключовий доказ

Замах на Єрмолаєва в Монако / © скриншот з відео

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Фахівцям Служби безпеки України вдалося відновити один із ключових доказів у справі про замах на українського бізнесмена Вадима Єрмолаєва в Монако, який підозрювані намагалися знищити.

Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко в дописі в соціальних мережах.

За його словами, наразі тривають «невідкладні слідчі та процесуальні дії», спрямовані на отримання нових доказів у кримінальному провадженні.

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«Завдяки професійній роботі фахівців Служби безпеки України вдалося відновити один із ключових доказів, який підозрювані намагалися знищити», — зазначив Кравченко.

Йдеться про відеозапис із камери спостереження, яку, за даними слідства, виконавці завчасно встановили поблизу місця злочину, щоб отримати підтвердження виконання замовлення. Попри те, що запис був видалений, спеціалістам СБУ вдалося його відновити.

Генпрокурор також подякував оперативним працівникам СБУ, Національної поліції, слідчим і прокурорам за «професійну та злагоджену роботу» і запевнив, що правоохоронці продовжують встановлювати всі обставини злочину, ролі кожного причетного та притягнення винних до відповідальності.

«Жоден доказ не залишиться поза увагою слідства», — наголосив він.

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Замах на Єрмолаєва — що відомо

Нагадаємо, слідство наразі не визначило жодної пріоритетної версії у справі про замах на українського бізнесмена Вадима Єрмолаєва, який стався 29 червня у Монако. Правоохоронці продовжують з’ясовувати як походження вибухівки, використаної під час нападу, так і можливі мотиви замаху.

3 липня Інтерпол оголосив у міжнародний розшук Анастасію Березовську за підозрою в замаху на Єрмолаєва.

За даними українського слідства, 1 липня жінка повернулася до України, а вже за кілька днів її тіло з вогнепальними пораненнями знайшли закопаним у Київській області.

7 липня Офіс генерального прокурора повідомив про підозру двом чоловікам у вбивстві Березовської. За версією слідства, вони також можуть бути причетними до замаху на Єрмолаєва в Монако.

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За інформацією видання The Guardian, вибух біля будинку бізнесмена Вадима Єрмолаєва в Монако та вбивство підозрюваної Анастасії Березовської під Києвом — це суто кримінальні розбірки. Замах стався через те, що олігарх відмовився платити бандитам за «дах». Саму ж виконавицю злочину організатори просто використали як розхідний матеріал.

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