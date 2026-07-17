Сожженные автомобили и сетки против дронов: россияне охотятся на людей вдоль трасс — жуткие последствия (фото, видео)

Последствия атаки на Запорожье / © ТСН

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Вдоль центральных автомобильных трасс, по улицам прибрежных городков, деревень и поселков — в направлении Запорожья с самого утра до наступления полной темноты они целенаправленно охотятся на вражеские ударные дроны-камикадзе. С автоматами, карабинами и охотничьими дробовиками бойцы спецподразделения Нацполиции Запорожской области ежедневно выходят на охоту, чтобы надежно защитить местных жителей и гражданский транспорт.

Об этом говорится в репортаже корреспондента ТСН Александра Моторного.

Россияне охотятся на людей с помощью дронов

Левый берег Днепра. До центра Запорожья отсюда — менее три десятка километров. Это путь через некогда оживленные, цветущие и благополучные украинские пригородные села. Теперь на обочинах дорог повсюду стоят сожженные дотла автомобили, по обе стороны трассы натянуты защитные антидроновые сетки. Однако здесь до сих пор остается немало мирных жителей. Несмотря на постоянную смертельную угрозу с неба, которая, как говорят полицейские спецназовцы, может возникнуть в любой момент.

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В тот день и в тот раз экипажу явно повезло. Уже точно сбитый вражеский дрон врезался в асфальт всего в пяти метрах от служебного автомобиля полицейских и взорвался. Всё обошлось без потерь, машина оказалась за плотной дымовой завесой под звуки сигнализации. Но ежедневно, в каждой рабочей смене, таких или очень похожих критических ситуаций, как утверждают спецназовцы, происходит чрезвычайно много.

Охотники за угрозами: десятки целей каждый день

Два Вадима, Максим, Сергей и Павел. Вместе они — сплочённая команда спецподразделения Нацполиции Запорожской области. В прошлом, в мирное время, они были офицерами по работе с населением, оперативными сотрудниками, занимались проблемами подростков. Но сейчас все они стали «хантерами», или, проще говоря, профессиональными охотниками за вражескими дронами. Полицейские уверенно заявляют: «Все цели, появляющиеся в воздухе, — это исключительно наши мишени».

Это, пожалуй, самая гуманная и эволюционная форма охоты в мире, когда вражеские ударные дроны, попадая в прицел полицейских спецназовцев, послушно падают на землю обломками среди пожелтевшей травы. Хотя сбивать стрелковым оружием удаётся, как откровенно говорят бойцы, далеко не все беспилотники.

Тотальный террор на дорогах и охота на мирных жителей

Сергей, сотрудник спецподразделения Нацполиции Запорожской области: «Это настоящий целенаправленный террор против людей. Посмотрите на обычный сельский рынок — что они с ним наделали! Магазины, аптеки, кафе — всё разгромлено до основания, всё сожжено российскими ударами… Они прицельно бьют по гражданским машинам! Они вообще не выбирают, кого именно атаковать».

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Московиты устроили безжалостную охоту на любой транспорт в прибрежной полосе Днепра, и этот террор продолжается круглосуточно и абсолютно без разбора. Россиянам безразличны размеры автомобиля, количество колёс или наличие мирных людей в салоне.

Именно вдоль автомобильных дорог, на крупных перекрестках и сложных дорожных поворотах, как говорят полицейские, московские дроны чаще всего выслеживают и атакуют свои цели. Особенно опасными в последнее время стали ударные беспилотники с управлением по тонкому оптоволокну, на которые вообще не действуют обычные системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Технологическая ловушка: удары беспилотников по оптоволокну

Куча обгоревшего, искореженного металла, которая ещё сегодня на рассвете была частным легковым автомобилем одного из местных жителей, — результат очередного нападения. Дрон взлетел с левого берега и прямым курсом врезался в моторный отсек. Водитель успел вовремя затормозить и буквально выпрыгнул из салона на ходу. Осколки порезали ему ногу, но главное — мужчина остался жив. Максим с напарником как раз оперативно оказывали раненому водителю первую неотложную медицинскую помощь.

Максим, сотрудник спецподразделения Нацполиции Запорожской области: «Сегодня утром пострадал гражданский мужчина, это произошло прямо перед тем, как мы подъехали к позиции. Мы быстро доставили его в военный стабилизационный пункт. Сам он цел, тяжёлых ранений нет, но получил сильную контузию. Это был удар именно дрона по оптоволокну — попал ему точно в машину. Вот посмотрите, вокруг валяется это обгоревшее оптоволокно с катушки».

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С разницей всего в полчаса на той же дороге, буквально на сотню метров ближе к окраине села, другой вражеский дрон-камикадзе аналогичным образом атаковал ещё один гражданский автомобиль. И снова точный удар пришелся прямо на моторный отсек легковушки.

Совершенно бессмысленно искать хоть какую-то военную логику в этих ежедневных вражеских ударах, ведь в большинстве случаев их целью становятся обычные люди. Во время съёмок стендапа над головами журналистов снова слышен характерный звук: «Дрон! Он летит! Быстрее в укрытие! Приближается!». Полицейские мгновенно взводят затворы автоматов: «Подлетает! Огонь! Тах! Тах! Бабах!». Вражеский камикадзе взрывается прямо в воздухе от меткого выстрела полицейского: «Ура! Попал!».

Каждый день, уже более полугода подряд, они по несколько часов подряд пешком патрулируют территорию населенных пунктов Запорожья, расположенных к югу от областного центра и вблизи реки Днепр, защищая местных жителей от постоянных угроз с неба и взрывных ловушек на земле.

Сергей, сотрудник спецподразделения Нацполиции Запорожской области: «Вот посмотрите на обломки — это российский ударный дрон типа „Скворец“, здесь прямо на корпусе так и написано. Он управлялся по оптоволокну, вот осталась катушка от линии связи. Они запускают их преимущественно с противоположной стороны — со стороны оккупированных Васильевки и Днерудного, оттуда летят. Это направление, одним словом».

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Московитские дроны не стали летать с южного оккупированного берега пересохшего Каховского водохранилища на север, с сожалением признают полицейские спецназовцы. Однако не в последнюю очередь именно благодаря отважной работе «хантеров», которые, обратив лица к камерам рашистских камикадзе, смело принимают удар на себя, большую часть вражеских беспилотников удаётся успешно уничтожать ещё до их непосредственного нанесения удара по гражданским объектам.

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