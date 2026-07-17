"Королевская жизнь": бабушка с четырьмя внуками 12 лет прожила в общежитии — семью поразил неожиданный подарок

Семья Дерунцев / © ТСН

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В городе Гадяч в Полтавской области многодетная семья переселенцев из Дебальцево, которая долгое время жила в тесном общежитии, получила в подарок большой современный дом. Его строили в течение нескольких лет при активной поддержке военных. Две сестрички и два братика, которых пожилая бабушка воспитывает полностью в одиночку, впервые в жизни переступили порог собственного дома.

Об этом говорится в репортаже корреспондента ТСН Руслана Ярмолюка.

Семье преподнесли неожиданный подарок: реакция

Бабушка Татьяна от такого подарка явно растеряна. Внуки сначала просто молчат. Никто из детей в первые минуты не может до конца осознать, что теперь у них есть свой собственный просторный дом и у каждого из них будут свои отдельные комнаты.

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Татьяна Дерунец, переселенка: «Эта комната для двух девочек или мальчиков. Отдельный стол для каждого, над каждой кроватью своя лампочка. Ой, боже мой, да здесь ещё и шкаф для каждого предусмотрен — ну это же просто королевская жизнь!».

Новый дом для переселенцев

Бабушка и трое внуков впервые переступают порог своего новопостроенного дома. Четвертая внучка — 18-летняя Соня — пока не присутствует на празднике, поскольку уехала на лето в Великобританию.

Маргарита Дерунец, 14-летняя переселенка: «Я вообще никогда не думала, что у нас когда-нибудь будет собственный дом. Я была уверена, что мы так и останемся жить в общежитии навсегда».

Маргарите сейчас 14 лет. Она была совсем маленькой, когда ее смелая бабушка под обстрелами вывезла ее и братьев из горящего Дебальцево. Девочка вспоминает: «Нам говорили, что постоянно стреляли, падали бомбы. Как только на доме поставили новый шифер — снова упали бомбы. Мы всё время сидели в подвале под миномётными обстрелами».

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Из Дебальцево семью Дерунцов эвакуировали бойцы Национальной гвардии Украины уже под громкие взрывы и непрекращающуюся вражескую канонаду.

Татьяна Дерунец, бабушка-переселенка: «Мы тогда ничего с собой не брали, потому что думали, что это всего на неделю. Машинка была маленькая, туда поместились только мы: я, бабушка и четверо маленьких внуков. Больше свободного места там просто не было. Мы были уверены, что через неделю уже вернёмся домой».

Детская мечта о тишине и мирном небе

На архивных кадрах 2014 года запечатлён четырёхлетний Вадим. Мальчик тогда самостоятельно бережно собирал свои немногочисленные игрушки и книги, с которыми он бежал от войны из родного города.

Сейчас 16-летний Вадим уже успешно окончил школу и активно готовится к поступлению в университет. Его будущий выбор — финансы и банковское дело, парень мечтает работать исключительно по выбранной специальности. Его главная детская мечта полностью сбылась — он вырос в абсолютной тишине и мире, без ежедневных взрывов и не прячась постоянно в сыром подвале.

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Новая жизнь с чистого листа у бабушки Татьяны и четырёх внуков тогда началась в гостеприимной Полтавщине. Пожилая женщина воспитывает детей совершенно одна. Родная мать просто оставила малышей на её попечение и навсегда ушла из семьи.

Татьяна Дерунец, бабушка-переселенка: «Первый вопрос, который задали дети, когда мы впервые вошли сюда: „А где здесь подвал, если вдруг что-то случится?“. Ведь в нашем прежнем доме подвал находился прямо внутри. А здесь он расположен на улице. Они, бедняжки, спрашивали: „А как же мы туда под обстрелами бежать будем?“».

Семья прожила в общежитии 12 лет

В 2014 году в Гадяче семью переселенцев в первую очередь разместили в общежитии и помогли обустроиться на первых порах. Впоследствии о семье позаботился известный бизнесмен и основатель добровольческого подразделения «Хартия» Всеволод Кожемяко. Все финансовые расходы на строительство нового просторного дома для семьи он полностью взял на себя.

Всеволод Кожемяко, бизнесмен, основатель добровольческого подразделения «Хартия»: «В свое время я связался с этой семьёй и твёрдо сказал, что заберу вас. Сначала они мне не очень поверили. А потом всё закрутилось. Я невероятно рад, что эта семья тогда вовремя уехала вглубь Украины. Это было в декабре, а уже в феврале Дебальцево было полностью оккупировано. Я искренне рад тому, что мы сделали. Сейчас смотрю на этих детей — из них выросли замечательные, взрослые, сознательные украинцы, наше настоящее будущее».

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Сидя на старом диване в общежитии, бабушка с внуками со слезами на глазах просматривают архивное видео, снятое в 2014 году за несколько дней до их срочной эвакуации. Впервые подросшие дети видят свой бывший дом и родные улицы, по которым гуляли в детстве и которые сейчас уже почти не узнают.

Иван Дерунец, переселенец: «Я помню, как тогда выходил во двор погулять и постоянно крепко прижимался к стене. Очень боялся, что нам придет конец».

Теперь Иван уже успешно окончил 9 классов и поступил в училище. Вместе с сестрами он часто ходил по улицам города, чтобы найти, где именно строится их будущий дом. Ведь когда-то бабушка загадочно сказала им, что благотворители пообещали построить для них собственное жилье.

Иван Дерунец, переселенец: «Я не знал точного адреса. Как сказала бабушка, мы просто пошли искать по городу. Искали, искали и вдруг увидели, что где-то начинают возводить деревянный каркас. И мы сразу интуитивно подумали, что это, наверное, и будет наш будущий дом».

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Новая жизнь с древними оберегами

В коридоре их бывших комнат в общежитии уже стоят упакованные сумки с вещами. На этот раз в новый дом, на новое место жительства, эта большая многодетная семья переедет далеко не с пустыми руками, как это было в трагическом 2014 году.

Иван Дерунец, переселенец: «На этот раз мы везем много вещей, наш ноутбук и, возможно, какие-то любимые игрушки».

Самая младшая Маргарита не сдерживает радостных эмоций. Наконец-то у неё появилась своя собственная светлая комната, удобные розетки возле кровати, большой шкаф для платьев и просторная современная кухня.

Маргарита Дерунец, 14-летняя переселенка: «Здесь просто замечательная кухня! Теперь я буду очень много готовить для всей семьи, потому что невероятно люблю это делать. Особенно печь разные вкусные пирожки с мясом».

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Они уверенно прощаются со своим тяжёлым и травматичным прошлым. Прощаются навсегда, въезжая в новый прекрасный дом своей новой, счастливой жизни. Однако переезжают они с теми же духовными оберегами, которые спасли им жизнь в 2014 году.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ПОСМОТРИТЕ, как бабушка и ЧЕТЫРЕ внука ОШЕЛОМИЛИСЬ, когда ПОЛУЧИЛИ в подарок собственный ДОМ

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