Посреди Днепра в Киеве заметили дом: что случилось

В Киеве посреди Днепра заметили плавучий домик. Недвижимость буксировал катер у моста Патона. Фото довольно большого дома, плывущего по реке, обсуждают в социальных сетях.

Выяснилось, что плавучий дом – это баня, которая была пришвартована на острове Водников в Голосеевском районе.

Плавающую недвижимость заметили у моста Патона/Фото: социальные сети

"Известно, что баня затонула. Ее владелец обратился за помощью. Плавсредство во вторник подняли из воды, залатали дыры, чтобы сооружение могло держаться на воде и Днепром отбуксировали баню на ремонт", — рассказали ТСН.ua в полиции Киева.

В ГСЧС Киева добавляют, что тоже видели необычное событие на Днепре, но к поднятию бани и ее буксировке по реке столичных спасателей не привлекали.

Кстати, чтобы провести такие работы и выйти на воду плавсредством, нужно получить разрешение от городских властей Киева.

Именно буксировку бани, у моста Патона, и заметили прохожие.

Ранее ТСН.ua рассказывал о доме, который плывет по Днепру. Событие произошло перед Новым годом. Тогда чью-то плавучую недвижимость тоже буксировали катером у Речного вокзала в сторону Северного моста.

Проверьте, что с вашим жильем: по Днепру плывет чей-то домик

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