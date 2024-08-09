Посреди Днепра в Киеве заметили дом: что случилось

Плавающую недвижимость буксировал катер под мостом Патона.
В Киеве посреди Днепра заметили плавучий домик. Недвижимость буксировал катер у моста Патона. Фото довольно большого дома, плывущего по реке, обсуждают в социальных сетях.
Выяснилось, что плавучий дом – это баня, которая была пришвартована на острове Водников в Голосеевском районе.
"Известно, что баня затонула. Ее владелец обратился за помощью. Плавсредство во вторник подняли из воды, залатали дыры, чтобы сооружение могло держаться на воде и Днепром отбуксировали баню на ремонт", — рассказали ТСН.ua в полиции Киева.
В ГСЧС Киева добавляют, что тоже видели необычное событие на Днепре, но к поднятию бани и ее буксировке по реке столичных спасателей не привлекали.
Кстати, чтобы провести такие работы и выйти на воду плавсредством, нужно получить разрешение от городских властей Киева.
Именно буксировку бани, у моста Патона, и заметили прохожие.
Ранее ТСН.ua рассказывал о доме, который плывет по Днепру. Событие произошло перед Новым годом. Тогда чью-то плавучую недвижимость тоже буксировали катером у Речного вокзала в сторону Северного моста.
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