У Путина осталось всего два месяца: что задумали в Кремле — The Independent

Путин расширяет войну на Европу / © ТСН.ua

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Кремль все активнее переносит военное противостояние за пределы Украины, усиливая давление на страны НАТО и разворачивая информационные и военные провокации в Европе. Причиной этого может быть убеждение президента РФ Владимира Путина в том, что ближайшие два месяца являются его последним шансом изменить неблагоприятный для России ход войны.

Об этом пишет военный обозреватель The Independent Роберт Фокс.

По мнению аналитика, несмотря на заявления Кремля об успехах, российская армия не добивается решающего прорыва на фронте. Украина продолжает сдерживать наступательные действия РФ, в то время как потери российских войск остаются чрезвычайно высокими.

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«Путин сейчас видит окно возможностей, чтобы добиться какой-то „победы“, которую можно будет преподнести российскому народу до конца сентября», — отмечает Фокс.

По его словам, оптимизм российского руководства обусловлен несколькими факторами, среди которых — международная политическая неопределенность и проблемы украинской противовоздушной обороны.

Последствия украинских ударов для России

Обозреватель отмечает, что Украина продолжает наращивать возможности нанесения ударов на большие расстояния по военной и энергетической инфраструктуре России.

По словам Фокса, украинские ракеты и беспилотники регулярно наносят удары по нефтеперерабатывающим заводам, логистическим объектам и предприятиям российского военно-промышленного комплекса, что постепенно истощает возможности страны-агрессора вести войну.

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В то же время Россия сталкивается со все более серьезными экономическими трудностями, в частности с дефицитом топлива, перебоями со связью и ухудшением ситуации в оккупированном Крыму.

Кремль провоцирует НАТО

Фокс отмечает, что Москва фактически расширяет свою военную активность далеко за пределы Украины.

По его словам, российские власти в последнее время усилили информационные атаки против стран Балтии, безосновательно обвиняя их в оказании помощи Украине во время ударов по территории РФ.

Кроме того, Россия усилила военную активность вблизи сил НАТО. В частности, российский разведывательный самолет Ту-142 приблизился к британскому авианосцу HMS Prince of Wales, который входил в состав корабельной группы Альянса в Норвежском море.

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По оценке обозревателя, также значительно активизировались российские подводные лодки, ведущие разведку вблизи критически важной морской инфраструктуры в Северном море, Ла-Манше и Ирландском море.

«Ощущение того, что война распространяется из Украины по всему региону, усиливается», — подчеркивает Фокс.

Страны Балтии готовятся к возможному нападению

По данным автора, страны Балтии и Северной Европы уже активно готовятся к возможным кризисным сценариям.

В частности, Латвия подготовила план эвакуации населения приграничных районов и выпустила для граждан специальные инструкции о действиях в случае войны.

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В настоящее время десять государств северного фланга НАТО координируют планы эвакуации гражданского населения на случай возможной российской агрессии.

Путин может прибегнуть к новой мобилизации

Роберт Фокс считает, что если Кремлю не удастся добиться военных результатов в ближайшее время, Россия может перейти к еще более радикальным мерам.

«Наиболее вероятный вариант — объявление частичной или полной национальной мобилизации для набора не менее 500 000 новых военнослужащих», — отмечает автор.

По его мнению, такой сценарий почти неизбежно будет сопровождаться введением полноценного военного положения в России.

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Новые вызовы для Европы

Обозреватель делает вывод, что угроза уже выходит далеко за пределы Украины, поэтому европейским союзникам необходимо ускорить укрепление собственной обороны.

«Необходимо мыслить напряженно, быстро и, вопреки привычке, крайне практично в отношении того, что нужно для безопасности нации прямо сейчас», — резюмирует Роберт Фокс.

Напомним, что в России одновременно усугубляются экономические трудности, проблемы с обеспечением топливом, ситуация на фронте и внутреннее недовольство. Нынешняя стратегия Кремля заключается в попытке выиграть время и пережить сложный период.

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