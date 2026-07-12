«Загнанный в угол»: дипломат объяснил, почему у Путина больше нет возможности для маневра

Диктатор Путин / © Associated Press

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В России одновременно усугубляются экономические трудности, проблемы с топливным обеспечением, ситуация на фронте и внутреннее недовольство.

Такое мнение в эфире Эспрессо высказал бывший чрезвычайный и полномочный посол государства Израиль в России, руководитель программы по изучению России в Институте национальных стратегических исследований Аркадий Мильман.

По его словам, нынешняя стратегия Кремля состоит в попытке выиграть время и пережить сложный период.

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Дипломат отметил, что Россия сталкивается с несколькими серьезными вызовами — от последствий ударов по нефтеперерабатывающим заводам до экономических проблем и отсутствия значительного продвижения на поле боя.

«Ну, путинская игра… что „вот переждем, ну потянем время, время работает на нас“ — это, действительно, путинская стратегия. У него вообще нет стратегии, но если это можно назвать его стратегией, то, вероятно, надо так назвать.

Сейчас все горит, горит. НПЗ горят, бензина нет, недовольство населения, сложности с экономикой, армия не продвигается. Они уже десять раз говорили о том, как они успешно взяли Константиновку. Но у Путина не осталось карт», — сказал Мильман.

Эксперт также сравнил нынешнее положение Кремля с ситуацией, в которой, по словам президента США Дональда Трампа, Украина находилась в начале переговорного процесса.

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В то же время он подчеркнул, что дальнейшее развитие событий будет в значительной степени зависеть от позиции действующего президента США.

«Как Трамп все время любит говорить, как он говорил Зеленскому — что у Зеленского больше нет карт, ему нечем играть, он уже не может играть — все кончено. Так вот, у Путина сегодня уже практически нет карт. Осталось совсем мало.

Осталось совсем чуть-чуть пройти, чтобы дожать его. Если Трамп это сделает… Это может быть. Путин этого боится, однозначно боится. Но Путин и его окружение понимают, что Трамп может вести себя таким образом, что России будет нанесен серьезный удар, и они пытаются это предотвратить. Выйдет ли у них, не получится ли — мы не знаем. Все зависит от Трампа», — подчеркнул Мильман.

Ранее сообщалось, что диктатор Путин стремительно теряет поддержку среди собственного населения, а потому у Кремля появился повод для беспокойства.

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Мы ранее информировали, что диктатор Путин не намерен в ближайшее время соглашаться на мирные переговоры с Украиной и, вероятно, готовится к новой эскалации войны.

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