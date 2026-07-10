Путин и Песков. / © Associated Press

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Кремли в очередной раз прибег к циничным заявлениям о войне против Украины, безосновательно обвиняя Киев в якобы «абсолютном» нежелании к миру. Хотя именно Москва всячески уклоняется от переговоров и прибегает к все новым ультиматумам.

Очередное дерзкое заявление сделал спикер диктатора-президента Дмитрий Песков.

Он также лживо повторил тезис о якобы «открытости» к мирным переговорам.

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«Путин сохраняет свою открытость», — лживо высказался представитель Кремля.

В то же время, подчеркнул Песков, Москва «продолжает оставаться открытой для достижения своих целей путем политико-дипломатического урегулирования».

Спикер «фюрера» в очередной раз обвинил Киев не только в нежелании заканчивать войну, но и в эскалации. Мол, только через РФ продолжает так называемую спецоперацию и будет расширять буферную зону на границе с Украиной.

Не обошли в Кремле и украинские удары по российским объектам. Там цинично призвали Вашингтон оказать давление на Киев, чтобы прекратить атаки по инфраструктуре РФ.

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Как сообщалось, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Кремль будет продолжать войну в Украине. Это, пригрозил он, будет продолжаться, пока Москва не достигнет целей, определенных «фюрером» Владимиром Путиным в июне 2024-го. В частности, речь идет о выводе ВСУ территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

В то же время Кремль также заявляет, что готов воевать дальше — хотя бы якобы стремится к «миру». В частности, по словам Дмитрия Пескова, у россиян есть достаточно ресурсов для продления так называемой СВО.

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