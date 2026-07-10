В Южной Африке назревает "война" между слонами и людьми

Слон / © Associated Press

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Ученые предупреждают, что из-за расширения сельскохозяйственных угодий, роста населения и последствий изменения климата на юге Африки столкновения людей и слонов будут учащаться и могут превратиться в настоящую борьбу за территорию.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале PNAS Nexus, сообщает ScienceAlert.

Исследователи из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре, Университета Намибии и Министерства окружающей среды, лесного хозяйства и туризма Намибии проанализировали открытые данные о конфликтах между людьми и слонами в 2004-2020 годах в Намибии, Ботсване, а также в отдельных районах Анголы.

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Что провоцирует конфликты людей и диких животных

По выводам ученых, основными причинами обострения ситуации стали:

быстрый рост численности населения;

активное освоение людьми новых земель;

все более ощутимый дефицит воды из-за изменения климата.

Моделирование с помощью алгоритмов машинного обучения показало, что если эти тенденции сохранятся, к 2085 году площадь территорий с высоким риском конфликтов между людьми и слонами может вырасти на 33–100%.

Слоны выходят к людям

Популяция африканских саванных слонов в последние годы постепенно восстанавливается после десятилетий браконьерства. Однако в то же время их природная среда обитания сокращается из-за строительства дорог, заборов и развития сельского хозяйства.

Поэтому животные все чаще заходят в населенные пункты, уничтожают посевы, повреждают инфраструктуру, нападают на домашний скот и иногда представляют угрозу для людей.

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В ответ местные общины нередко требуют отстрела слонов, что подрывает природоохранные программы.

Самый опасный регион

Особую обеспокоенность вызывает регион Замбези на востоке Намибии. Это одновременно важный миграционный коридор для слонов и территория, где активно расширяются фермерские хозяйства.

Именно здесь, по прогнозам исследователей, количество конфликтов может расти быстрее всего.

Ученые призывают к действиям

В настоящее время в странах юга Африки под охраной находится около 300 тысяч слонов. Исследователи отмечают, что этот успех может быть утрачен без продуманного планирования использования земель.

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По их мнению, при развитии сельского хозяйства и инфраструктуры необходимо оставлять достаточно природных территорий для миграции слонов. Это поможет одновременно защитить местные общины, сохранить биоразнообразие и избежать дальнейшего обострения конфликта между людьми и животными.

Тем временем, украинские художники, военные, писатели и зоозащитники просят власть полностью запретить в стране охоту.

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