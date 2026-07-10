ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
161
Время на прочтение
1 мин

Принцесса Леонор получила важную награду из рук своего отца короля Филиппа VI в присутствии своей семьи

Принцесса Леонор получила Большой крест за заслуги в авиационной сфере из рук своего отца короля Филиппа VI на церемонии в Мурсии на которой присутствовали и остальные члены ее семьи.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Комментарии
Принцесса Леонор и король Филипп VI

Принцесса Леонор и король Филипп VI / © Getty Images

Члены королевской семьи Испании присутствовали на церемонии присвоения офицерских званий 111 новым офицерам ВВС и космонавтики. Однако привычная праздничная атмосфера этого события была омрачена трагическими новостями из Андалусии. Разрушительный лесной пожар в муниципалитете Лос-Гальярдос унес жизни по меньшей мере 11 человек, что подтвердил региональный министр здравоохранения и чрезвычайных ситуаций при президенте Антонио Санс, пишет vanitatis.

Тем не менее церемония, на которой король Филипп VI вручил своей дочери принцессе Леонор новую награду после ее официального назначения на должность лейтенанта-командора, состоялась.

Принцесса Леонор и король Филипп VI / © Getty Images

Принцесса Леонор и король Филипп VI / © Getty Images

Монарх вручил принцессе Леонор Большой крест за заслуги в авиации с белой отметкой, награду, наполненную историческим и семейным символизмом, поскольку именно такую ​​награду сам монарх получил в 1988 году во время военной подготовки. После этого трогательного и значимого начала принцесса Леонор переместилась в королевскую ложу, чтобы наблюдать за остальной частью церемонии вместе со своими родителями и сестрой инфантой Софией, заняв свое место на президентской трибуне.

Принцесса Леонор и король Филипп VI / © Getty Images

Принцесса Леонор и король Филипп VI / © Getty Images

Ранее мы показывали, какой образ для церемонии выбрала королева Летиция.

Инфанта София, король Филипп VI и королева Летиция / © Getty Images

Инфанта София, король Филипп VI и королева Летиция / © Getty Images

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
161
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie