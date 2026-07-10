Принцесса Леонор получила важную награду из рук своего отца короля Филиппа VI в присутствии своей семьи

Принцесса Леонор и король Филипп VI / © Getty Images

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Члены королевской семьи Испании присутствовали на церемонии присвоения офицерских званий 111 новым офицерам ВВС и космонавтики. Однако привычная праздничная атмосфера этого события была омрачена трагическими новостями из Андалусии. Разрушительный лесной пожар в муниципалитете Лос-Гальярдос унес жизни по меньшей мере 11 человек, что подтвердил региональный министр здравоохранения и чрезвычайных ситуаций при президенте Антонио Санс, пишет vanitatis.

Тем не менее церемония, на которой король Филипп VI вручил своей дочери принцессе Леонор новую награду после ее официального назначения на должность лейтенанта-командора, состоялась.

Принцесса Леонор и король Филипп VI / © Getty Images

Монарх вручил принцессе Леонор Большой крест за заслуги в авиации с белой отметкой, награду, наполненную историческим и семейным символизмом, поскольку именно такую ​​награду сам монарх получил в 1988 году во время военной подготовки. После этого трогательного и значимого начала принцесса Леонор переместилась в королевскую ложу, чтобы наблюдать за остальной частью церемонии вместе со своими родителями и сестрой инфантой Софией, заняв свое место на президентской трибуне.

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Принцесса Леонор и король Филипп VI / © Getty Images

Ранее мы показывали, какой образ для церемонии выбрала королева Летиция.

Инфанта София, король Филипп VI и королева Летиция / © Getty Images

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