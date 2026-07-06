The Economist назвал самые комфортные города мира: какое место занял Киев

Киев / © unian.net

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Аналитики The Economist опубликовали новый рейтинг городов по уровню комфорта. Первые места снова за Европой, а вот в конце списка ситуация изменилась из-за войн и кризисов, что задело и позицию украинской столицы.

Об этом говорится в исследовании The Economist.

Исследователи оценивали 173 города по пяти основным категориям: здравоохранение, инфраструктура, образование, стабильность, а также культура и окружающая среда.

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Из-за последствий и рисков полномасштабной войны Киев вошел в топ-10 городов мира, наименее пригодных для жизни. За последний год украинская столица потеряла еще одну позицию и оказалась на 166 месте, находясь в компании таких городов, как Тегеран, Триполи и Лагос.

Для сравнения: до начала российского вторжения, в 2021 году, Киев занимал умеренное 117 место, в 2022 его вообще изымали из рейтинга, а с 2023 по 2025 годы он стабильно держался на 165-й позиции.

В самом дне списка с 2013 года неизменно остается столица Сирии Дамаск. В этом году наибольшее падение продемонстрировал Ближний Восток — из-за ударов беспилотников и угроз со стороны Ирана существенно ухудшились условия для экспатов в Маскате, Дохе, Дубае и Абу-Даби. В то же время, Китай стал лидером по темпам улучшения жизни благодаря масштабным государственным инвестициям в медицину и шаговой доступности больниц.

Рейтинг городов по всему миру. / © The Economist

Самым комфортным городом на планете второй год признан Копенгаген. Сразу за ним с минимальным отрывом следуют Вена и Мельбурн. Интересно, что в первую десятку смог пробиться только один представитель Северной Америки — Ванкувер, и только один крупный мегаполис — Токио, поскольку большие города обычно теряют баллы из-за высокого уровня преступности и пробок.

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Напомним, большинство путешественников назвали бы Париж, Лондон или Нью-Йорк. Однако мировые туристические рейтинги свидетельствуют о другом — больше всего иностранных туристов принимает столица Таиланда.

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