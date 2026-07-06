Писториус увидел шанс для Украины: назвал решающий момент в войне и предупредил об угрозе НАТО

Борис Писториус / © Associated Press

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Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что нынешний этап войны может стать переломным для Украины.

В интервью немецким СМИ он подчеркнул, что сейчас ситуация для Киева выглядит лучше, чем когда-либо с начала полномасштабного вторжения России.

По словам Писториуса, Украина продолжает наращивать собственное производство вооружения, а союзники увеличивают объем военной помощи. Именно поэтому, по его убеждению, сейчас особенно важно не ослаблять поддержку Киева, ведь в ближайшие месяцы могут определить дальнейшее течение войны.

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В то же время глава Минобороны Германии предупредил, что Европа не должна рассчитывать на длительный период безопасности. По его мнению, если война в Украине завершится на условиях, выгодных Кремлю, Россия может относительно быстро восстановить свои военные возможности. По оценке Писториуса, в течение нескольких лет, Москва потенциально будет способна создать угрозу для государств-членов НАТО, поэтому страны Альянса должны ускорить перевооружение и усилить собственную оборону.

Министр также отметил, что Германия уже существенно укрепила свои вооруженные силы по сравнению с 2022 годом, хотя признал, что не все планируемые программы модернизации еще завершены. Он отметил необходимость увеличения производства вооружений, развития систем противовоздушной обороны и технологий борьбы с беспилотниками, опыт использования которых активно перенимают с украинского фронта.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский намекнул на переломный момент после разговора с Трампом.

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