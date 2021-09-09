Рейтинг Лукашенка серед українців впав майже вдвічі

Путін і Лукашенко найбільше не подобаються українцям.

Список світових лідерів, до яких українці ставляться найгірше, очолили Володимир Путін і Олександр Лукашенко.

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг".

Близько 59 відсотків громадян України негативно ставляться до Олександра Лукашенка, позитивно — 34%. Рейтинг Лукашенка за рік в Україні впав з 45 відсотків до 34 відсотків. За останні два роки — майже вдвічі, з 67 до 34 відсотків.

До Володимира Путіна негативно ставляться 81%, позитивно — 15%.

Найкраще українці ставляться до канцлерки Німеччини Ангели Меркель (73% — позитивно, 19% — негативно) і президенту США Джо Байдену (64% — позитивно, 19% — негативно).

При цьому в динаміці за останні кілька місяців ставлення до Байдена дещо поліпшилася, до Меркель — дещо погіршилося.

Президента Франції Еммануеля Макрона позитивно оцінили 57% українців, негативно — 19%, не змогли оцінити або не знають такого — 23%. Главу Польщі Анджея Дуду позитивно оцінили 54%, негативно — 10%, не змогли оцінити або не знають такого — 37%.

Опитування проводилося від 2 до 4 вересня. Статистична похибка не перевищує 2%.

Нагадаємо, що Лукашенко в п'ятий раз за рік зустрінеться з Путіним.

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