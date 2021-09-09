Усиленная реабилитация может подарить Соломийке полноценное будущее

Ребенок еще маленький и имеет все шансы на восстановление при условии правильной реабилитации.

Родилась Соломийка Блиндер во время тяжелых родов, которые длились 12 часов.

«После того, как ее вытащили вакуумным экстрактором, она не закричала, на моих глазах бригада врачей ее реанимировала, но она так и не закричала, а потом просто забрали ее, и я не знала, что с ней, я не могла понять, что случилось, это мои первые роды. Через некоторое время ко мне в палату зашел врач и сказал, что ребенок в реанимации под аппаратом искусственной вентиляции легких и сам не дышит», - рассказывает мама девочки.

Ребенка перевели в другую больницу, там диагностировали отек мозга, но смогли спасти и стабилизировать ее состояние.

«Состояние было очень тяжелое, все врожденные рефлексы были подавлены, она не сосала, плохо глотала, почти все время спала. Питалась малышка через зонд, который стоял в носике. С каждым днем она становилась сильнее, начали восстанавливаться рефлексы, я научила ее сосать и нам сняли зонд, она помаленьку сосала из бутылочки. Домой мы попали через месяц после рождения», - рассказывает мама ребенка.

Сейчас Соломия не сидит, не ползает, плохо манипулирует ручками. «Заниматься реабилитацией ребенка мы начали с 4,5 месяцев. Врачи советуют заниматься с ребенком ежемесячной реабилитацией в специальных центрах или с профессиональными реабилитологами, а также ежедневные занятия дома, ведь мозг у маленьких деток пластичный и при правильных занятиях можно восстановить», - утверждает женщина.

Мама решила попробовать лечение в Польше, а это еще большие затраты, поэтому она полагаются только на отзывчивость людей.

"Наиболее положительную динамику дает лечение в Польше, но курс реабилитации там на 3 недели стоит с дорогой и проживание почти в 100 тыс. грн. Для меня самой очень тяжело найти такие суммы, так как воспитываю я ее сама. Мы очень мечтаем снова пройти реабилитацию в Польши. Два курса мы завершили с хорошими результатами, и я не могу показаться и не помочь своему ребенку. Поэтому я очень прошу Вашей помощи. Искренне благодарна каждому! », - просит мама Соломии.

Реквизиты для помощи:

Карточка ПриватБанк

5168 7574 1590 2552

Блиндер Светлана Михайловна

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