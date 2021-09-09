"Расчищаем дорогу для будущих объединений": Лукашенко сравнил себя и Путина с бульдозерами

"Расчищаем дорогу для будущих объединений": Лукашенко сравнил себя и Путина с бульдозерами

Переговоры между ними продлились более четырех часов.

Владимир Путин и Александр Лукашенко согласовали все 28 программ для создания Союзного государства между Россией и Беларусью. Программы утвердят на заседании Высшего Государственного совета Союзного государства, которое запланировано провести до конца 2021 года.

Об этом Путин и Лукашенко заявили на совместной пресс-конференции по итогам встречи. Переговоры между ними продлились более четырех часов.

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Лукашенко отметил, что разговор с президентом РФ был "предельно честным, открытым и конструктивным".

"Мы, как "бульдозеры" проходим, чтобы расчистить дорогу для будущих объединений на постсоветском пространстве", — заявил Лукашенко.

В свою очередь Владимир Путин заявил, что Россия и Беларусь достигли результата в вопросе интеграции.

Напомним, что Лукашенко на встрече с Путиным назвал русских и белорусов "практически единым народом".

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