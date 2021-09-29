Словенія призупиняє вакцинацію Johnson&Johnson після смерті молодої дівчини

Дівчина померла за три тижні після щеплення.

У Словенії призупиняють COVID-вакцинацію препаратом американської компанії Johnson&Johnson через смерть 20-річної дівчини.

Про це повідомило Associated Press з посиланням на керівника МОЗ країни Янеза Поклукара.

За його словами, наразі відомства розпочало розслідування через нещасний випадок. Пауза на вакцинацію Johnson&Johnson буде діяти до тих пір, доки фахівці перевірятимуть зв’язок між смертю дівчини від інсульту та власне вакциною. Дівчина померла за три тижні після щеплення.

Керівник МОЗ наголосив, що протягом останніх тижнів серед громадян країни зросла популярність однодозової вакцини від Johnson&Johnson. Уряд схвалив закупівлю додаткових ста тисяч доз препарату в Угорщині у відповідь на попит.

Як повідомлялося, жителям Данії віком за 65 років та тим, хто отримав однокомпонентну COVID-вакцину від Johnson&Johnson, незабаром запропонують зробити додаткове щеплення. Водночас схема ревакцинації в Данії вже реалізується, і більшості мешканців будинків для літніх та людям з ослабленою імунною системою вже зробили додатковий укол.

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