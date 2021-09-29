Путін та Ердоган після переговорів "помірялися" рівнем антитіл до коронавірусу

Путін та Ердоган після переговорів "помірялися" рівнем антитіл до коронавірусу

Президент Туреччини відмовився від пропозиції господаря Кремля ревакцинуватися російським “Спутником V”.

У середу, 29 вересня, президент Росії Володимир Путін та турецький лідер Реджеп Тайїп Ердоган провели переговори в російському місті Сочі, після яких обмінялися власними враженнями про ефект після щеплення від COVID-19.

Про це повідомляє агентство РБК.

Російський президент похвалився, що отримав надійний захист, пройшовши вакцинацію. Він зауважив, що в його оточенні недавно заразилося коронавірусом 55 осіб, а в нього лікарі виявили високий рівень антитіл.

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"Скільки у вас були антитіла?" - поцікавився Ердоган. "Не пам'ятаю, вони по-різному рахуються, 15-16", - відповів президент Росії. Президент Туреччини зауважив, що це низький рівень, мовляв, у нього самого титр антитіл був "понад 1100".

Путін проте продовжував наполягати, що у нього високий рівень антитіл завдяки вчасній вакцинації препаратом “Спутник V”, і запропонував турецькому президенту ревакцинацію російською вакциною. Той ввічливо відмовився, зауваживши, що вже зробив необхідне щеплення американською вакциною Pfizer.

Нагадаємо, що саме 29 вересня президент Росії Володимир Путін закінчив двотижневу самоізоляцію, на яку він пішов після того, як в його оточенні виявили заражених коронавірусом.

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