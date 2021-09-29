Ердоган хоче попросити Путіна допомогти розібратися з курдами — ЗМІ

На 29 вересня в Сочі запланована зустріч Путіна і Ердогана.

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган в ході зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним 29 вересня 2021 року попросить Москву допомогти запобігти атакам курдів проти турецьких військових в Сирії.

Про це інформує Bloomberg з посиланням на джерела.

За словами турецького офіційної особи, яка побажала залишитися анонімною, Анкара хоче, щоб РФ скасувала атаки на турецьких солдатів з боку членів воєнізованих курдських формувань, які діють на територіях, які контролюють російські сили або підтримувані Москвою сирійські сили.

Джерело ЗМІ уточнив, що мова йде про бійців Сил самооборони сирійських курдів.

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Нагадаємо, що відповідно до російсько-турецького меморандуму, укладеним в 2019 році в Сочі, все формування курдських ополченців з Загонів народної самооборони повинні бути відведені на 30 км від кордону з Туреччиною на північному сході Сирії, а також всі підрозділи ПНБ повинні бути виведені з міст Манбідж і Телль-Ріф'ата.

ТСН.ua розповідав, чому Туреччина пішла війною на курдські угрупування, що буде в зоні "зачистки" і як США "передумали" ставати на захист колишніх союзників.

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