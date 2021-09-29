YouTube безповоротно видалив два німецьких канали пропагандистів Russia Today

Своєю чергою у Росії звинуватили Берлін у розпалюванні "медійної війни".

YouTube видалив два німецькомовних канали Russia Today — RT DE і Der Fehlende Part (DFP) без можливості відновлення акаунту.

Про це інформує "Інтерфакс".

"YouTube має чіткі правила спільноти, в яких викладено, що дозволено на платформі. RT DE було оголошено попередження за завантаження контенту, що порушує наші правила щодо неправдивої інформації про COVID-19. Це призвело до припинення їхніх прав на публікацію відео", — пояснили в компанії.

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Під час призупинення прав пропагандисти намагалися обійти обмеження, використовуючи інший канал. Зрештою обидва канали були закриті.

Головна редакторка Russia Today, відома пропагандистка Маргарита Симоньян, яка раніше запрошувала співробітників "каналів Медведчука" на роботу до РФ, звинуватила Німеччину у "медійній війні".

"Дуже чекаю, що рідна держава, не відкладаючи, заборонить в Росії "Дойче Велле" та інші німецькі ЗМІ, а також закриє корпункти ARD і ZDF. Я вже мовчу про санкції щодо самого YouTube", — написала Симоньян у Тwitter.

Також вона додала, що Люксембург теж відмовив Russia Today у видачі ліцензії на мовлення.

Тим часом МЗС Росії вже звинуватило Німеччину у закритті цих каналів. Підопічні скандального Лаврова стверджують, що Берлін "хоче заглушити незручні для себе джерела інформації". Міністерство обіцяє ухвалити "відповідні симетричні заходи щодо німецьких ЗМІ в Росії".

Нагадаємо, що у березні 2021 року Німеччина заблокувала рахунки Russia Today та Ruptly. У Кремлі тоді погрожували жорсткою відповіддю.

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