Эрдоган хочет попросить Путина помочь разобраться с курдами - СМИ

На 29 сентября в Сочи запланирована встреча Путина и Эрдогана.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным 29 сентября 2021 года попросит Москву помочь предотвратить атаки курдов против турецких военных в Сирии.

Об этом информирует Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам турецкого официального лица, пожелавшего остаться анонимным, Анкара хочет, чтобы РФ упразднила атаки на турецких солдат со стороны членов военизированных курдских формирований, которые действуют на территориях, которые контролируют российские силы или поддерживаемые Москвой сирийские силы.

Источник СМИ уточнил, что речь идет о бойцах Сил самообороны сирийских курдов.

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Напомним, что в соответствии с российско-турецким меморандумом, заключенным в 2019 году в Сочи, все формирования курдских ополченцев из Отрядов народной самообороны должны быть отведены на 30 км от границы с Турцией на северо-востоке Сирии, а также все подразделения ОНС должны быть выведены из городов Манбиджа и Телль-Рифъата.

ТСН.ua рассказывал, почему Турция пошла войной на курдские группировки, что будет в зоне "зачистки" и как США "передумали" становиться на защиту бывших союзников.

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