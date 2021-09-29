Чоловік MamaRika відповів, чи планують вони вдруге стати батьками

У закоханих у серпні народився первісток.

Український гуморист, чоловік співачки MamaRika – Сергій Середа заговорив про народження другої дитини.

Так, в Instagram-stories у гумориста запитали, чи планують вони з Настею стати батьками вдруге. Сергій відповів, що періодично задумаються над тим, щоб народити дівчинку. Однак поки не поспішатимуть з цим.

MamaRika з чоловіком / instagram.com/serega_sereda

"Ми думали, щоб народити сину сестричку. Але спочатку треба перепочити, якщо це так можна назвати", - поділився своїми думками гуморист.

Зазначимо, на початку серпня у MamaRika та Сергія Середи народився первісток. Вага новонародженого сина була 3,500 кг, а зріст – 55 см.

Нагадаємо, нещодавно подружжя розсекретило ім'я первістка. Вони довго думали, як назвати сина. Зрештою, таки обрали ім'я.

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