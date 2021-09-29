Муж MamaRika ответил, планируют ли они вновь стать родителями

У влюбленных в августе родился первенец.

Украинский юморист, муж певицы MamaRika — Сергей Середа заговорил о рождении второго ребенка.

В Instagram-stories в юмориста спросили, планируют ли они с Настей стать родителями во второй раз. Сергей ответил, что периодически задумаются над тем, чтобы родить девочку. Однако пока не будут спешить с этим.

MamaRika с мужем / instagram.com/serega_sereda

"Мы думали, чтобы родить сыну сестренку. Но сначала надо отдохнуть, если это так можно назвать", — поделился своими мыслями юморист.

Отметим, в начале августа у MamaRika и Сергея Середы родился первенец. Вес новорожденного сына был 3,500 кг, а рост — 55 см.

Напомним, недавно супруги рассекретили имя первенца. Они долго думали, как назвать сына. В конце концов, все-таки выбрали имя.

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