MamaRika и Сергей Середа впервые стали родителями

Певица родила сына.

Украинская певица MamaRika и ее муж, юморист Сергей Середа впервые стали родителями.

Артистка родила любимому сына. Радостную весть новоиспеченные родители сообщили на своих страницах в Instagram и показали фото из роддома. На снимке Сергей нежно целует избранницу.

instagram.com/mamarika_official

"Теперь мы официально счастливые", — написала исполнительница.

Со своей стороны, муж Анастасии Кочетовой поблагодарил ее за сына.

Больше никаких подробностей пара не сообщила. Между тем в комментариях фаны и коллеги засыпали звездную чету поздравлениями с пополнением.

Здоровья малышу и счастья

Поздравляем

Пусть Бог хранит вашего сыночка

Поздравляю с рождением сыночка

Напомним, сегодня утром MamaRika поехала в роддом рожать и показала фото из палаты. Артистка поехала в роддом, где ее оставили врачи.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку