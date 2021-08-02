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MamaRika и Сергей Середа впервые стали родителями

MamaRika и Сергей Середа впервые стали родителями

instagram.com/mamarika_official

Певица родила сына.

Украинская певица MamaRika и ее муж, юморист Сергей Середа впервые стали родителями.

Артистка родила любимому сына. Радостную весть новоиспеченные родители сообщили на своих страницах в Instagram и показали фото из роддома. На снимке Сергей нежно целует избранницу.

© instagram.com/mamarika_official
instagram.com/mamarika_official

"Теперь мы официально счастливые", — написала исполнительница.

Со своей стороны, муж Анастасии Кочетовой поблагодарил ее за сына.

Больше никаких подробностей пара не сообщила. Между тем в комментариях фаны и коллеги засыпали звездную чету поздравлениями с пополнением.

  • Здоровья малышу и счастья
  • Поздравляем
  • Пусть Бог хранит вашего сыночка
  • Поздравляю с рождением сыночка

Напомним, сегодня утром MamaRika поехала в роддом рожать и показала фото из палаты. Артистка поехала в роддом, где ее оставили врачи.