MamaRika и Сергей Середа впервые стали родителями

Певица родила сына.
Украинская певица MamaRika и ее муж, юморист Сергей Середа впервые стали родителями.
Артистка родила любимому сына. Радостную весть новоиспеченные родители сообщили на своих страницах в Instagram и показали фото из роддома. На снимке Сергей нежно целует избранницу.
"Теперь мы официально счастливые", — написала исполнительница.
Со своей стороны, муж Анастасии Кочетовой поблагодарил ее за сына.
Больше никаких подробностей пара не сообщила. Между тем в комментариях фаны и коллеги засыпали звездную чету поздравлениями с пополнением.
- Здоровья малышу и счастья
- Поздравляем
- Пусть Бог хранит вашего сыночка
- Поздравляю с рождением сыночка
Напомним, сегодня утром MamaRika поехала в роддом рожать и показала фото из палаты. Артистка поехала в роддом, где ее оставили врачи.