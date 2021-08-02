Экологическая катастрофа: в Днепре произошел массовый мор рыбы (видео)

Экологи говорят, что проблема в повышении температуры воздуха.
В главной артерии Днепра заметили массовый мор рыбы. Экологи говорят, что проблема может крыться в жаркой погоде и качества воды.
Видео выброшенной на берег рыбы пользователи публикуют в социальных сетях.
Так, массовый мор рыбы заметили в районе острова Зеленый, на Воронцовском пляже и центральной набережной. На ролике видно, как волна прибивает к берегу маленькую и большую рыбу. Ее в воде столько, что местные не могут нормально купаться в водоемах.
Экологи же говорят, что мор рыбы мог произойти из-за жары и уменьшения кислорода в воде, что, соответственно, приводит к гибели представителей флоры.
В комментариях пользователи относят мор рыбы к качеству воды, к которой у жителей города множество вопросов.
- На набережной сливают некую субстанцию белого цвета. Вижу очень часто.
- Вчера катались на пароходе, который на набережной. Путь был от фестивального причала к гостинице "Парус". Было очень много мертвой рыбы.
- Мы не храним природу, а потом хотим, чтобы все было хорошо.
Напомним, что состояние воды в главной артерии города оставляет желать лучшего. Берег мелеет, вода цветет, загрязняется бытовыми отходами и убивает рыбу.
К тому же, недавно стало известно, что в трех реках Украины — Днепре, Днестре и Северском Донце, воды которые используются для водоснабжения населению, — обнаружили остатки медицинских препаратов, которые применяются для лечения COVID-19.