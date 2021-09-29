Мэр Запорожья подал в отставку: что случилось

Буряк возглавил город второй раз.

Мэр Запорожья Владимир Буряк написал заявление на увольнение.

Об этом он сообщил во время заседания восьмой сессии Запорожского городского совета в среду, 29 сентября.

По его словам, решение принял из-за ухудшения состояния здоровья.

Также читайте Кабмин уволил некоторых чиновников: кресел лишились руководитель Миграционной службы и заместители министров

"Я уже трижды побывал на операционном столе. Врачи рекомендуют мне поберечь здоровье. Впереди еще плановые обследования. Я намерен уйти с должности городского головы. Мое заявление сейчас находится у руководящего делами. Я подписал решение о внеочередной сессии, где заявление будет рассмотрено ", — сообщил Буряк.

Он также отметил, что в дальнейшем будет заниматься политикой. В частности, его партия продолжит деятельность.

К слову, во время внеочередной сессии горсовета депутаты должны отставку мэра, а также определиться с тем, кто будет исполнять обязанности главы Запорожья. По регламенту это должно быть секретарь горсовета Анатолий Куртев.

Как сообщалось, в прошлом году во время местных выборов Владимира Буряка вдруг был избран городским головой. Он получил почти 60% голосов избирателей.

Новости Украины: в Запорожье люди вышли на митинг с требованием возобновить работу городского совета

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку