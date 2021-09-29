Мер Запоріжжя подав у відставку: що сталося

Буряк очолив місто вдруге.

Мер Запоріжжя Володимир Буряк написав заяву на звільнення.

Про це він повідомив під час засідання восьмої сесії Запорізької міської ради у середу, 29 вересня.

За його словами, рішення ухвалив через погіршення стану здоров'я.

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"Я вже тричі побував на операційному столі. Лікарі рекомендують мені поберегти здоров'я. Попереду ще планові обстеження. Я маю намір піти з посади міського голови. Моя заява зараз перебуває у керівного справами. Я підписав рішення про позачергову сесію, де заяву буде розглянуто", - повідомив Буряк.

Він також наголосив, що надалі буде займатися політикою. Зокрема, його партія продовжить діяльність.

До слова, під час позачергової сесії міськради депутати повинні відставку мера, а також визначитися з тим, хто буде виконувати обов'язки очільника Запоріжжя. За регламентом це повинно бути секретар міськради Анатолій Куртєв.

Як повідомлялося, торік під час місцевих виборів Володимира Буряка вдруге було обрано міським головою. Він отримав майже 60% голосів виборців.

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