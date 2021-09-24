MamaRika и Сергей Середа рассекретили имя первенца

Пара долго скрывала имя мальчика.

Украинская певица MamaRika и ее муж, юморист Сергей Середа рассекретили, как назвали своего сына.

Супруги говорят, что выбирали такое имя, которое хорошо звучало на других языках. Поэтому они посоветовались и назвали малыша Давидом. Об этом пара рассказала в интервью Слава +.

семья MamaRika / instagram.com/mamarika_official

"Это первое имя, на котором мы вместе сошлись", — говорит Сергей Середа.

Да впрочем, лицо ребенка они пока не спешат показывать. MamaRika говорит, что таким образом они оберегаются свое чадо.

"Мы решили немного побыть параноиками. Поэтому дайте нам возможность побыть суеверными. Возможно, как будет сыну полгода, мы покажем его лицо", — поделилась артистка.

Заметим, что Анастасия и Сергей не так давно впервые стали родителями. У пары второго августа родился сын.

Напомним, недавно MamaRika рассекретила, как ей удалось вернуться в форму после родов. Певица поделилась практическими советами.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку