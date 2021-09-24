MamaRika та Сергій Середа розсекретили ім'я первістка

MamaRika з чоловіком та сином / instagram.com/mamarika_official

Пара довго приховувала ім'я хлопчика.

Українська співачка MamaRika та її чоловік, гуморист Сергій Середа розсекретили, як назвали свого сина.

Подружжя говорить, що обирали таке ім'я, яке гарно звучало б іншими мовами. Тому вони порадились і назвали малюка Давидом. Про це пара розповіла в інтерв'ю Слава +.

Сім'я MamaRika / instagram.com/mamarika_official

"Це перше ім'я, на якому ми разом зійшлися", - говорить Сергій Середа.

Та втім, обличчя дитини вони поки не спішать показувати. MamaRika говорить, що таким чином вони оберігаються своє чадо.

"Ми вирішили трішки побути параноїками. Тому дайте нам можливість побути забобонними. Можливо, як буде сину пів року, ми покажемо його обличчя", - поділилась артистка.

Зауважимо, що Анастасія та Сергій не так давно вперше стали батьками. У пари другого серпня народився син.

Нагадаємо, нещодавно MamaRika розсекретила, як їй вдалося повернутись у форму після пологів. Співачка поділилась практичними порадами.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання