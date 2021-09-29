Путін вийшов із двотижневої самоізоляції

За словами Пєскова, президент РФ вийшов із самоізоляції 29 вересня.

Президент Росії Володимир Путін закінчив двотижневу самоізоляцію.

Про це повідомив речник Путіна Дмитро Пєсков, пише ТАСС.

"Що стосується виходу з режиму самоізоляції, де-факто так, де-факто ви бачите, що це вже не самоізоляція", - зазначив він, уточнивши, що Путін вийшов із самоізоляції 29 вересня.

Нагадаємо:

14 вересня президент Росії Володимир Путін заявив, що в його оточенні виявили заражених коронавірусом, тому він йде на самоізоляцію. Через самоізоляцію російський президент брав участь в найближчих офіційних подіях в режимі відеоконференції.

Через самоізоляцію російський президент брав участь в найближчих офіційних подіях в режимі відеоконференції. Навесні речника російського президента Володимира Путіна Дмитра Пєскова, який заразився новою коронавірусною інфекцією COVID-19, із дружиною ушпиталили до лікарні. Олімпійська чемпіонка з фігурного катання Тетяна Навка припустила, що чоловік інфікувався на роботі, після чого заразив і її.

Новини світу: Путін вперше від початку пандемії пішов на самоізоляцію

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