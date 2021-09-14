Путін пішов на самоізоляцію через коронавірус

Путін пішов на самоізоляцію через коронавірус

В оточенні Путіна виявили випадки коронавірусу.

Президент Росії Володимир Путін повідомив, що пішов на самоізоляцію через виявлений коронавірус в його оточенні.

Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на Кремль.

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Через самоізоляцію російський президент візьме участь в найближчих офіційних подіях в режимі відеоконференції.

"Володимир Путін повідомив, що у зв'язку з виявленими випадками захворювання коронавірусу в його оточенні він повинен протягом певного періоду часу дотримуватися режиму самоізоляції", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 7 вересня стало відомо, що російський телеведучий Дмитро Кисельов, який працює на пропагандиському телеканалі "Россия 24", потрапив до лікарні з ускладненнями від коронавірусу. У пропагандиста двобічна пневмонія і його стан оцінюється, як середньої тяжкості.

А навесні речника російського президента Володимира Путіна Дмитра Пєскова, який заразився новою коронавірусною інфекцією COVID-19, із дружиною ушпиталили до лікарні. Олімпійська чемпіонка з фігурного катання Тетяна Навка припустила, що чоловік інфікувався на роботі, після чого заразив і її.

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