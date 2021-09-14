Скільки коштує пофарбувати авто: ціна і тонкощі

Розповідаємо про те, як відбувається процес фарбування машини.

Якісне фарбування автомобіля захищає його від корозії, а ще – виділяє серед інших та робить гарним.

Якщо настав час оновити вигляд авто, потрібно знати деякі особливості цієї справи. Тому ТСН.Авто розповідає, скільки це може коштувати та про які тонкощі треба знати.

Пофарбувати машину можна самому, але без необхідних навичок і знань цього робити не варто. Треба знати будову авто, як його фарбувати та розбиратися у фарбі. Також вам знадобляться необхідні інструменти, знання як ними користуватися та приміщення для роботи.

Пофарбувати весь автомобіль самому може коштувати від однієї до декількох тисяч доларів, тому і зекономити тут особливо не вийде. На автосервісах це вийде приблизно в таку саму ціну. Хоча оновити вигляд деталей може коштувати від 3 тисяч гривень, за чим переважно і звертаються клієнти.

Якщо ви вирішили віддати авто у майстерню, теж будьте обачними. Такі сервіси варто особисто перевірити, поговорити з їх малярами та подивитися на інші їхні роботи. Розпитайте, якими матеріалами там користуються, чи у них свій колорист та які терміни здачі автомобіля. Також зверніть увагу на документи, що вам видають та які гарантії ви отримуєте.

Маляр підбиратиме колір з колористом, який може бути на базі, або звернеться до поза штатного майстра. На цьому етапі клієнт ніяк не задіяний, тому краще якщо сервіс має свого колориста, щоб особисто з ним потім розбиратися щодо якості фарби.

Далі автомобіль будуть готувати до фарбування. Пошкоджені, старі та навіть нові деталі треба пошпаклювати. Тут важливо підібрати правильні матеріали, тому що в іншому випадку згодом зі шпаклівкою можуть бути проблеми.

Потім на машину нанесуть ґрунт, фарбу та лак. Це мають робити в ізольованому або чистому приміщені, щоб нікуди не потрапив пил та бруд. Хоча і їх можна позбутися поліруванням, яке є наступним етапом роботу. Тоді майстер прибирає всі дефекти, які могли лишитися під час фарбування.

Раніше повідомлялося, що німецькі експерти розповіли, як колір впливає на вартість вживаних автомобілів.

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