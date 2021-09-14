Сколько стоит покрасить авто: цена и тонкости

Рассказываем о том, как происходит процесс окрашивания машины.

Качественная покраска автомобиля защищает его от коррозии, а еще — выделяет среди других и делает красивым.

Если пришло время обновить вид авто, нужно знать некоторые особенности этого дела. Поэтому ТСН.Авто рассказывает, сколько это может стоить и о каких тонкостях надо знать.

Покрасить машину можно самому, но без необходимых навыков и знаний этого делать не стоит. Надо знать устройство автомобиля, как его красить и разбираться в краске. Также вам понадобятся необходимые инструменты, знания как ими пользоваться и помещение для работы.

Покрасить весь автомобиль самому может стоить от одной до нескольких тысяч долларов, поэтому и сэкономить здесь особо не получится. На автосервисах это получится примерно в такую же цену. Хотя обновить вид деталей может стоить от 3 тысяч гривен, за чем преимущественно и обращаются клиенты.

Если вы решили отдать авто в мастерскую, тоже будьте осторожны. Такие сервисы стоит лично проверить, поговорить с их малярами и посмотреть на другие их работы. Расспросите, какие материалы там пользуются, есть ли у них свой колорист и сроки сдачи автомобиля. Также обратите внимание на документы, что вам выдают и какие гарантии вы получаете.

Маляр будет подбирать цвет с колористом, который может быть на базе, или обратится к вне штатному мастеру. На этом этапе клиент никак задействован, поэтому лучше если сервис имеет своего колориста, чтобы лично с ним потом разбираться по качеству краски.

Далее автомобиль будут готовить к покраске. Поврежденные, старые и даже новые детали нужно прошпаклевать. Здесь важно подобрать правильные материалы, так как в противном случае впоследствии со шпаклевкой могут быть проблемы.

Затем на машину нанесут грунт, краску и лак. Это должны делать в изолированном или чистом помещении, чтобы никуда не попала пыль и грязь. Хотя и от них можно избавиться полировкой, которая является следующим этапом работу. Тогда мастер убирает все дефекты, которые могли остаться во время окрашивания.

Ранее сообщалось, что немецкие эксперты рассказали, как цвет влияет на стоимость бывших в употреблении автомобилей.

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