Путин пошел на самоизоляцию из-за коронавируса

В окружении Путина обнаружили случаи коронавируса.

Президент России Владимир Путин сообщил, что пошел на самоизоляцию из-за обнаруженного коронавируса в его окружении.

Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на Кремль.

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Из-за самоизоляции российский президент примет участие в ближайших официальных событиях в режиме видеоконференции.

"Владимир Путин сообщил, что в связи с выявленными случаями заболевания коронавируса в его окружении он должен в течение определенного периода времени соблюдать режим самоизоляции", — говорится в сообщении.

Напомним, 7 сентября стало известно, что российский телеведущий Дмитрий Киселев, работающий на пропагандистской телеканале "Россия 24", попал в больницу с осложнениями от коронавируса. В пропагандиста двусторонняя пневмония и его состояние оценивается как средней тяжести.

А весной спикера российского президента Владимира Путина Дмитрия Пескова, который заразился COVID-19, с женой госпитализировали в больницу. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка предположила, что муж заразился на работе, после чего заразил и ее.

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