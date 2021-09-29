Звинуватили у чаклунстві: у Конго спалили живцем вісім жінок

Звинуватили у чаклунстві: у Конго спалили живцем вісім жінок

Влада не поспішає шукати причетних до вбивства.

У Демократичній Республіці Конго (ДРК) вісім жінок звинуватили в чаклунстві і спалили живцем.

Про це пише газета The Guardian з посиланням на місцевих правозахисників.

Боско Мучуківа, професор соціології у Вищому інституті сільського розвитку в столиці провінції Букаву, сказав, що сплеск нападів на "відьом" стався через вакуум в управлінні в країні.

"Це явище відроджується, бо держава не справляється зі своїми основними завданнями, поліція і система правосуддя не виконують свою роботу", — сказав він.

За словами професора, напади були спровоковані баджаказі — помилковими проповідниками або самопроголошеними екстрасенсами, в основному жінками, які стверджують, що здатні виявляти відьом.

Теді Мідерхо, глава адміністрації території Кабаре, заявила, що від початку року було зареєстровано шість вбивств, в основному жінок старше 60 років, яких баджаказі оголосили відьмами.

Владау свою чергу заявляє, що виявити осіб, причетних до вбивств, практично неможливо.

Нагадаємо, у Польщі знайшли останки "відьом", спалених у XVII столітті. Суди над відьмами практикувалися в Польщі довше, ніж будь-де в Європі. Лише 1776 року вони були офіційно заборонені. За оцінками істориків, від 3 тисяч до 4 тисяч осіб були страчені в Польщі за "чаклунство".

"Відьми", "Чаклунство. Спадок", "Прикинься моїм нареченим", "Пригоди Паддінгтона" – "Кіносніданок"

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