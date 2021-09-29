Путин вышел из двухнедельной самоизоляции

По словам Пескова, президент РФ вышел из самоизоляции 29 сентября.

Президент России Владимир Путин закончил двухнедельную самоизоляцию.

Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

"Что касается выхода из режима самоизоляции, де-факто да, де-факто вы видите, что это уже не самоизоляция", — отметил он, уточнив, что Путин вышел из самоизоляции 29 сентября.

Напомним:

14 сентября президент России Владимир Путин заявил, что в его окружении обнаружили зараженных коронавирусом, поэтому он идет на самоизоляцию. Из-за самоизоляции российский президент принимал участие в ближайших официальных событиях в режиме видеоконференции.

Из-за самоизоляции российский президент принимал участие в ближайших официальных событиях в режиме видеоконференции. Весной представителя российского президента Владимира Путина Дмитрия Пескова, который заразился новой коронавирусной инфекцией COVID-19, с женой госпитализировали в больницу. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка предположила, что муж заразился на работе, после чего заразил и ее.

Новости мира: Путин впервые с начала пандемии пошел на самоизоляцию

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