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Путин вышел из двухнедельной самоизоляции

Путин вышел из двухнедельной самоизоляции

Associated Press

По словам Пескова, президент РФ вышел из самоизоляции 29 сентября.

Президент России Владимир Путин закончил двухнедельную самоизоляцию.

Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

"Что касается выхода из режима самоизоляции, де-факто да, де-факто вы видите, что это уже не самоизоляция", — отметил он, уточнив, что Путин вышел из самоизоляции 29 сентября.

Напомним:

  • 14 сентября президент России Владимир Путин заявил, что в его окружении обнаружили зараженных коронавирусом, поэтому он идет на самоизоляцию. Из-за самоизоляции российский президент принимал участие в ближайших официальных событиях в режиме видеоконференции.
  • Весной представителя российского президента Владимира Путина Дмитрия Пескова, который заразился новой коронавирусной инфекцией COVID-19, с женой госпитализировали в больницу. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка предположила, что муж заразился на работе, после чего заразил и ее.

Новости мира: Путин впервые с начала пандемии пошел на самоизоляцию

Новости мира: Путин впервые с начала пандемии пошел на самоизоляцию

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