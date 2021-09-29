Путин и Эрдоган после переговоров "померялись" уровнем антител к коронавирусу

Путин и Эрдоган после переговоров "померялись" уровнем антител к коронавирусу

Президент Турции отказался от предложения хозяина Кремля ревакцинироваться российским "Спутником V".

В среду, 29 сентября, президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган провели переговоры в российском городе Сочи, после которых обменялись собственными впечатлениями об эффекте после прививки от COVID-19.

Об этом сообщает агентство РБК.

Российский президент похвастался, что получил надежную защиту, пройдя вакцинацию. Он отметил, что в его окружении недавно заразились коронавирусом 55 человек, а у него врачи обнаружили высокий уровень антител.

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"Сколько у вас были антитела?" — поинтересовался Эрдоган. "Не помню, они по-разному считаются, 15-16", — ответил президент России. Президент Турции отметил, что это низкий уровень, мол, у него самого титр антител был "более 1100".

Путин однако продолжал настаивать, что у него высокий уровень антител благодаря своевременной вакцинации препаратом "Спутник V", и предложил турецком президенту ревакцинацию российской вакциной. Тот вежливо отказался, отметив, что уже сделал необходимую прививку американской вакциной Pfizer.

Напомним, что именно 29 сентября президент России Владимир Путин закончил двухнедельный самоизоляцию, на которую он пошел после того, как в его окружении обнаружили зараженных коронавирусом.

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